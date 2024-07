Kánikula: itt a fővárosi kamuzöldítés eredménye, felforr Budapest

Elviselhetetlen a forróság Budapesten, Karácsony Gergely kamuzöldítései miatt a még mindig betondzsungelnek számító belső részeken nappal 38 fokos hőség van, éget a nap, a betonon tojást lehetne sütni, emiatt ráadásul este sem lélegezhetek fel a fővárosban élők. Míg a főpolgármester csak annyit tud mondani a lakosoknak, az utcán közlekedőknek, hogy igyanak vizet – mondván, egyre több az ivókút –, addig a valóban klímatudatos Belváros önkormányzata olyan előrelátó zöld és kék intézkedéseket hozott az elmúlt években, amelyek nagyban megkönnyítik az ott élők mindennapjait kánikula idején is.

A Blaha Lujza teret sikerült úgy felújítani, hogy az egész le van térkövezve. A fák talán egyszer majd megnőnek... / Fotó: Markovics Gábor

Vízosztással nem találkoztunk a főváros forgalmas csomópontjain / Fotó: Markovics Gábor

Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére elrendelt és péntekig tartó legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás. A főváros utcáin alig lehet megmaradni a forróság miatt. Terézvárosban a legrosszabb a helyzet, itt a legkevesebb a zöldfelület, és ivókutakból is kevés van. A főváros sem remekel, itt is siralmas a helyzet, mivel nem lettek zöldebbek Budapest utcái. Ebbe is beletört ugyanis a bicskája Karácsony Gergelynek, pedig 2019-ben még - szó szerint is - fűt-fát ígért. Aztán ebből se lett semmi.

A Belváros kezelésében lévő Erzsébet téren szívesen frissülnek fel a járókelők és árnyékot is találnak / Fotó: BS

Karácsony Gergely kihirdette ugyan a klímavészhelyzetet - ehhez csak egy darab papírt kellett aláírnia -, a gyakorlatban azonban nem sok minden történt annak érdekében, hogy a hőség elviselhetőbb legyen a városlakók számára. Vadászni kell az árnyékot a központi városrészekben - kivéve a Belvárost, ahol a kerület gondoskodik zöldfelületekről, parkokról és a Városligetet, ami kormányzati kezelésben van.

34 fok volt a Nyugatinál hétfőn kora délután. Lesz itt még melegebb is... / Fotó: BS

Az FKF ugyan locsolja az utakat és a Városháza parkban felállítottak egy párakaput, a főpolgármester annyit tesz, hogy videón hirdeti a vízivás fontosságát és arra büszke, hogy néhány köztéri ivókutat létesítettek. A belvárosi önkormányzat viszont előrelátó módon, évekkel ezelőtt elkezdte azokat a klímatudatos zöld és kékszemléletű fejlesztéseket, amelyek már napjaink forróságát is komolyan és a legmodernebb technológiával enyhítik. Emellett, a fővárosi útlocsoláson felül, maga is rendel további útlocsolást, nem beszélve a számtalan párakapuról, kútról és árnyékot adó fáról, amelyet telepíttetett az elmúlt években.

A Belvárosban figyelmet fordítunk rá, hogy a nagy melegben is mindenki számára lehetőséget biztosítsunk a felfrissülésre. Az elmúlt években elvégzett rengeteg zöldítés, fásítás és parkosítás mellett kerületszerte beindítottuk a párakapukat, ivókutakat és szökőkutakat is, hogy ezzel is segítsük a rekreációt

– írta közösségi oldalán Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester. Belváros Önkormányzata 2014 óta több mint 600 fát ültetett el, Magyarországon elsőként használtak gyökércella rendszert vagy stockholm-módszert az ültetések során, ezek pedig az árnyékot adó fák életminőségét és élethosszát is növelik.