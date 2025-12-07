Minden, amit otrovertált személyiségtípusról tudnod kell! Te is közéjük tartozol?

Az amerikai pszichiáter, Rami Kaminski alkotta meg az otrovertált személyiségtípus fogalmát és stílusjegyeit, miután saját magán és néhány páciensén is felismerte az azonos jellemzőket. Míg extrovertáltat általában olyan jellemzőkkel írják le, aki társas közegben érzi igazán jól magát, és gyakran szeret a figyelem középpontjában lenni, addig az introvertáltak inkább az alacsonyabb ingerszintű környezetben érzik magukat komfortosan. De mi a helyzet az otrovertáltakkal?

Az otrovertált személyiségtípus felismerése egy harmadik és újabb elágazása lehet a pszichológia terén / Fotó: pexel.com (Illusztráció(

Pontosan mi az a otrovertált személyiségtípus?

A pszichológiai szakértők szerint teljesen eltér az extrovertálttól és az introvertálttól is ez az általuk felfedezett, új személyiségtípus. Kaminski szerint léteznek olyan emberek, akik egyik kategóriába sem tudják besorolni magukat, ez az otrovertált. Sokak számára, akik hosszú ideje küszködnek azzal, hogy bármely csoportba is beillesszék saját személyiségüket, végre választ kaphatnak, hiszen az „otrovert” tökéletesen leírta őket.

Az extrovertáltak és introvertáltak alapvetően közösségiek, míg az otrovert kívülálló. Ez önmagában nem probléma vagy állapot, és nem diagnosztikai címke. Egyszerűen azt jelenti, hogy míg a legtöbb ember a szocializáció során megtanul valamilyen csoporthoz tartozni, az otrovertáltak társaságkedvelők ugyan, de nem közösségiek

- állítja Kaminski, aki ezek után felidézte egy gyerekkori élményét, amikor a cserkészkorában a fogadalmak ismételgetésére a többiek izgatottá váltak, addig ő nem érzett semmit - írja a Ladbible.

Az egyetlen különbség az, hogy a csoportokhoz, a kollektív identitáshoz vagy a közös hagyományokhoz nem kapcsolódnak. Az otrovertáltak nagyon korán felfedezik, hogy bármely csoportban kívülállónak érzik magukat — annak ellenére, hogy gyakran népszerűek és szívesen látják őket

- magyarázta végül a szakértő.