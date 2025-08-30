RETRO RÁDIÓ

Fontosabb a mobilod a párodnál? Már neve is van az aggasztó trendnek

A pszichológus hatékony megoldást ajánl a párkapcsolati problémára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 12:00
partner phubbing kapcsolat figyelem

A mobiltelefon fontossága egyre több helyen szemet szúrhat. Sokan a tömegközlekedés során is belemerülnek, mások az éttermi asztal mellett is azt bújják, s bizony előfordul, hogy a párok is azzal foglalkoznak, mint a másikkal. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az új kapcsolati jelenség, melynek már neve is van (a phubbing a phone, azaz telefon és a snubbing, vagyis figyelmen kívül hagyás szavak összevonásából), komoly károkat okozhat.

A telefon csendben mérgezi a kapcsolatot
A mobiltelefon csendben mérgezheti a kapcsolatot (Fotó: Pexels)

Amikor a telefon fontosabb, mint a szerelem

Ez a mindennapi szokás a tudomány szerint sok kapcsolat végét jelentheti. És nem csak párkapcsolatban: előfordul szülőkkel, barátokkal, ismerősökkel is. Ugyanakkor kétségtelenül a szerelmi kapcsolatokban fáj a legjobban.

A közösségi média a telefon révén mára teljesen átformálta a figyelmünket, és jelentősen lerövidítette a koncentrációs képességünket.

A brit Southamptoni Egyetem kutatása megmutatta, hogyan reagálnak különböző emberek a phubbingra, és az eredmények igencsak szívszorítóak – írja az Unilad.

A Journal of Personality című folyóiratban publikált kutatás, három személyiségtípust vizsgált a phubbing szempontjából:

  1. Bizonytalan kötődésű, szorongó személyek
  2. Elkerülő kötődésű személyek
  3. Biztonságosan kötődők

196 résztvevő 10 napon át naplót vezetett arról, mit érzett, amikor a partnere phubbingolta.

Ami a három csoport tagjaiban közös volt, hogy kivétel nélkül bosszantónak találták a jelenséget, ugyanakkor a szorongó kötődésűek szenvedtek tőle leginkább: lehangolttá váltak, csökkent az önértékelésük, és gyakran maguk is a telefonhoz nyúltak vigaszért és megerősítésért.

Az elkerülő kötődésűeket kevésbé érintette érzelmileg a phubbing, és ritkán konfrontálódtak a partnerükkel. Amikor ők is a telefonhoz nyúltak, azt inkább elismerésért tették, nem valódi kapcsolatért.

A biztonságosan kötődők jobban kezelték a helyzetet, és nem süllyedtek bele egy ördögi körbe.

Dr. Claire Hart a tanulmány társszerzője elmondta: „Ha valakit azzal vádolnak, hogy phubbolja a párját, azzal lényegében azt mondják rá, hogy rossz partner. Pedig egyszerű lépések is segíthetnek.”

S hogy mit javasol a szakember? Például a telefonmentes zónákat, a mobilhasználati szabályok megbeszélését, valamint, ha muszáj valamit megnézni, elintézni a mobilon, akkor azt magyarázd el a párodnak, és amilyen gyorsan csak lehet, térj vissza hozzá a maximális figyelmeddel.
„Egyszerűen fogalmazva, tedd le a telefonod, és vedd fel a kapcsolatod!”

 

