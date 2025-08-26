Hogy jól menjen a suli! – 5 tanács a zseniális tanárnőtől

Elkezdődött a visszaszámlálás, sőt, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor lassan véget is ér: alig egy hét és elkezdődik a suli! Jöjjön hát egy amerikai középiskolai tanárnő, Sage öt tanácsa, amivel megkönnyítheted a gyermeked iskolakezdését!

A sulikezdés sokszor stresszes, de ha pár tanácsot megfogadsz, sokkal könnyebben indul majd a tanév (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A pedagógus szerint a sulikezdés nemcsak könyvekről és füzetekről szól, hanem arról is, milyen szokásokat alakít ki otthon a szülő – írja a Life.hu. Ő maga öt olyan dolgot gyűjtött össze, amiknél nincs alku.

1. Fürödni kötelező

Kamaszkorban a hormonok miatt elengedhetetlen a mindennapi tisztálkodás. A tanárnő szerint a rendkívül kellemetlen, amikor egy gyerek testszaggal ül be az órára – és ezt az osztálytársak sosem hagyják szó nélkül.

2. Filterek tiltólistán

Az eltűnő képek és túlzó filterek világában könnyű elveszni. A tanárnő szerint veszélyes terep, ahol a gyerekek hajlamosak olyan dolgokat megosztani, amit később megbánnak.

3. Videójáték csak hétvégén

Nem a teljes tiltásról van szó, hanem a határok kijelöléséről. A diákok sokszor álmosak és házi feladat nélkül érkeznek, mert éjfélig játszottak – a hétköznapi „még egy kör” így szigorúan felejtős.

4. Telefon nem kerülhet az ágyba

Az „öt perc TikTok” gyakran órákig tart, és hajnali görgetés lesz belőle. A tanárnő szerint a telefon helye éjszaka a konyhában van, nem a párna alatt.

5. Energiaital helyett pihenés

Ha reggel egy kamasz már energiaitalt kortyol, az nem menőség, hanem vészjelzés. Nem ez megoldás, hanem a több alvás és a kevesebb képernyő. (Bár június óta az energiaital 18 éven aluliaknak nem értékesíthető Magyarországon, az amerikai tanárnő tanácsát érdemes megfogadni: igenis, a gyerek aludja ki magát!)

Szabályok = biztonság

A tanárnő szerint a szabály nem büntetés, hanem keret, ami segít a gyereknek. Aki kipihenten, rendezett háttérrel érkezik az iskolába, annak minden könnyebben megy – és ezt a pedagógusok azonnal látják.