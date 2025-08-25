RETRO RÁDIÓ

Agykarbantartó kvíz – Iskolakezdés alkalmából teszteld, mit tudsz!

Matek, földrajz, nyelvtan... Az alábbi kvíz kérdéseiből legalább nyolcra illik tudni a választ. Teszteld a tudásod!

Metropol
2025.08.25.
kvíz teszt iskolakezdés agykarbantartó

Szomorú hír: a vakációnak hamarosan vége. Rövidesen becsengetnek. Az iskolakezdés közeledtével felmerülhet a kérdés: mennyit tudsz a kisiskolások tananyagából? Elevenítsd fel a tudásod ezzel a kvízzel! 

Ezzel a kvízzel nem csak a tudásodat tesztelheted, te a fogaskerekeket is beolajozhatod!
Ezzel a kvízzel nemcsak a tudásodat tesztelheted, de a fogaskerekeket is beolajozhatod! Fotó: Pexels

A szeptember közeledtével nem árthat megolajozni azokat a bizonyos fogaskerekeket, hiszen a tanévkezdéssel együtt érkezik a házi feladat megírásának időszaka is. Az alábbi kvízben alapműveltséghez kapcsolódó kérdéseket gyűjtöttünk össze. Ezek nem csupán agykarbantartó kérdések, de a tananyag ismétléséhez is kiválóak! 

Teszteld a tudásod az alábbi kvízzel!

Összegyűjtöttünk tíz olyan matekos, nyelvtanos és földrajzzal kapcsolatos kérdést, amire egy általános iskolás biztosan tudja a választ. Ha több, mint nyolc kérdésre helyesen válaszolsz, kijelenthető, hogy az általános iskolai tananyag és a tanévkezdés meg sem kottyanna neked! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi a Pitagorasz-tétel?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik a legrövidebb hónap az évben?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik fizetőeszközt használták Magyarországon közvetlenül a forint előtt?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Milyen magas a Kékes?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mennyi 3 köbön?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki írta a Himnuszt?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik az a naptár, ami a ma érvényben lévő időszámításunk alapja?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik a legnagyobb római szám?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Hogy írjuk helyesen?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mi Norvégia fővárosa?

 

 

 

