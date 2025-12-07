Napi horoszkóp: erre a 2 csillagjegyre rá fog férni a segítség

Mindig jól jön, ha segítenek az embernek, de ez most az ünnepek közeledtével még inkább. A 2025. december 7-ei napi horoszkóp alapján néhány csillagjegynek tényleg szüksége lesz rá.

Fotó: Metropol

Kos

A Hold egész nap a Rák jegyében jár, ami alapvetően feszültebbé tehetné önt, de kedvező események kilendítik az ingerült állapotból. Ha dolga van, az se keserítse el: vidáman is takaríthat, ha közben zenét hallgat. Ezzel ráhangolódhat az ünnepekre is.

Bika

Megszállja az ihlet advent második vasárnapján, és valami egyedit szeretne alkotni. Ez lehet koszorú az ajtóra, karácsonyi díszek vagy bármi más. A kézügyessége és a türelme garancia a sikerre. Megbékélt hangulatban telik ez a nap, és sok figyelmet, törődést ad a környezetének. Sikerül kikapcsolódnia, lelassulnia, a családra és önmagára koncentrálnia.

Ikrek

Elkapja a karácsonyi láz. Tudatosul önben, hogy tényleg mindjárt itt vannak az ünnepek. Ezzel együtt a vásárlási láz is úrrá lehet önön. Millió apróságot szeretne megvenni karácsonyra, pedig már több ajándékot és díszt beszerzett. Viszont van valami, amit tényleg nem kellene otthagynia. Ma szerencsés lehet a pénzügyeiben, és kifoghat egy nagyon jó ajánlatot!

Rák

Igazán vidám ez a vasárnap, amikor a szép élményekből tud töltődni. Ez az a hétvége, amikor érdemes lenne elengednie az irányítást és a döntéseket a kezéből. Rábízhatja magát a párjára vagy egy önhöz közel álló személyre. Nem fogja megbánni – az égi folyamatok szerint jó kezekben, szeretve van…

Oroszlán

Kérjen segítséget! Ne akarjon mindent egyedül elintézni! Szívesen segítene önnek a párja, a gyermeke, a családja, sőt még a szomszédja is. Természetesen mindenkit arra érdemes megkérni, amire a képessége, tudása, kapacitása vagy életkora alkalmassá teszi. Ehhez azonban engednie kellene a makacsságából is: higgye el, érdemes!

Szűz

Van egy kifejezés, ami furcsán hangzik, mégis találó: kreatívkodni. December első hétvégéjén ez nagyon aktuális önnél. Tele lesz jobbnál jobb ötletekkel a közelgő ünnepek kapcsán. Ma kell meggyújtani a második gyertyát az adventi koszorún, és ez önben mély érzéseket ébreszt. Szép ez a nap, és igazán jól érzi magát otthon.