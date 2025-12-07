Napi horoszkóp: erre a 2 csillagjegyre rá fog férni a segítség
Vajon te közéjük tartozol? Mutatjuk!
Mindig jól jön, ha segítenek az embernek, de ez most az ünnepek közeledtével még inkább. A 2025. december 7-ei napi horoszkóp alapján néhány csillagjegynek tényleg szüksége lesz rá.
Kos
A Hold egész nap a Rák jegyében jár, ami alapvetően feszültebbé tehetné önt, de kedvező események kilendítik az ingerült állapotból. Ha dolga van, az se keserítse el: vidáman is takaríthat, ha közben zenét hallgat. Ezzel ráhangolódhat az ünnepekre is.
Bika
Megszállja az ihlet advent második vasárnapján, és valami egyedit szeretne alkotni. Ez lehet koszorú az ajtóra, karácsonyi díszek vagy bármi más. A kézügyessége és a türelme garancia a sikerre. Megbékélt hangulatban telik ez a nap, és sok figyelmet, törődést ad a környezetének. Sikerül kikapcsolódnia, lelassulnia, a családra és önmagára koncentrálnia.
Ikrek
Elkapja a karácsonyi láz. Tudatosul önben, hogy tényleg mindjárt itt vannak az ünnepek. Ezzel együtt a vásárlási láz is úrrá lehet önön. Millió apróságot szeretne megvenni karácsonyra, pedig már több ajándékot és díszt beszerzett. Viszont van valami, amit tényleg nem kellene otthagynia. Ma szerencsés lehet a pénzügyeiben, és kifoghat egy nagyon jó ajánlatot!
Rák
Igazán vidám ez a vasárnap, amikor a szép élményekből tud töltődni. Ez az a hétvége, amikor érdemes lenne elengednie az irányítást és a döntéseket a kezéből. Rábízhatja magát a párjára vagy egy önhöz közel álló személyre. Nem fogja megbánni – az égi folyamatok szerint jó kezekben, szeretve van…
Oroszlán
Kérjen segítséget! Ne akarjon mindent egyedül elintézni! Szívesen segítene önnek a párja, a gyermeke, a családja, sőt még a szomszédja is. Természetesen mindenkit arra érdemes megkérni, amire a képessége, tudása, kapacitása vagy életkora alkalmassá teszi. Ehhez azonban engednie kellene a makacsságából is: higgye el, érdemes!
Szűz
Van egy kifejezés, ami furcsán hangzik, mégis találó: kreatívkodni. December első hétvégéjén ez nagyon aktuális önnél. Tele lesz jobbnál jobb ötletekkel a közelgő ünnepek kapcsán. Ma kell meggyújtani a második gyertyát az adventi koszorún, és ez önben mély érzéseket ébreszt. Szép ez a nap, és igazán jól érzi magát otthon.
Mérleg
Egyszerűen és kizárólag az otthonával és a családjával szeretné tölteni ezt a napot. Jól teszi. Mindkettő törődést és időt igényel. Az égi folyamatok szerint most ezek töltik fel – testileg és lelkileg egyaránt szüksége van erre.
Skorpió
A szokásos, kötelező körök után szakítson időt egy kis sétára vagy kirándulásra! A lényeg, hogy minél többet legyen a szabadban. Bronzvasárnapon elgondolkodik az idei évről, és ön is láthatja, hogy minden téren helyt állt. Ez békés érzéseket hoz önnek.
Nyilas
Egy részletesen megtervezett program szerint érdemes eltöltenie ezt a vasárnapot. Nemcsak hatékony lesz, hanem még lazításra is jut ideje. Ez a sok teendő után igazi ajándék, amit saját magának ad a jól végzett munka gyümölcseként. Igazán örömteli időszak ez most az ön számára!
Bak
Picit sértődékennyé válhat ma a Rák Hold miatt. Ugyanakkor összeszedetten és alaposan megtervezi a feladatait, ami hatékonnyá és elégedetté teszi. Jó lenne, ha nem egyedül csinálná mindezt… Általában is szüksége lenne arra, hogy megossza érzéseit és gondolatait másokkal.
Vízöntő
A lustálkodás legyen a fő programja december első hétvégéjén! Attól még elvégezheti azt a pár dolgot, amit muszáj. Utána készítsen díszeket, dobja fel az otthonát néhány kreatív ötlettel. És ne felejtse el meggyújtani a második gyertyát vasárnap! Lelkileg, szellemileg és testileg is szüksége van a feltöltődésre.
Halak
Nagyon érzelmes hangulatban van, és érzékeny mások energiáira. Éppen ezért valamilyen vidám adventi program lenne önnek a legideálisabb! Szüksége van társaságra, közös nevetésekre, könnyed élményekre.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre