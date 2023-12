Advent felerősíti a megérzéseit ennek a csillagjegynek

2023. december 3.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma még az Oroszlánban jár a Hold, ami nem sok pihenőt enged… Most persze úgy érzi, nincs is szüksége rá, és elég sok mindent betervez még erre a napra. A karácsonyi láz kezdi elfogni! Azért próbálja meg beosztani az energiáit, nehogy később legyen meg a böjtje, hogy túlhajszolta magát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A bronzvasárnap nagyon szépen alakul. A délelőtt még kimondottan pörgős, de délutánra sikerül megtalálni a meghittséget. Most a kreatív energiái is a csúcson vannak, érdemes ezt kihasználni, és saját kezű díszt, adventi koszorút alkotni. Jó, megnyugtató híreket is kaphat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma olyan pozitív példákkal találkozik, amiket érdemes követni, és ettől igazán szerencsésnek érzi magát. Kapcsolatba kerülhet ugyanis valakivel, aki elgondolásaival, életútjával mintát ad önnek, melyet felhasználhat a saját dolgaiban.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bronzvasárnap végre minden a tervei szerint alakul. Felhőtlenül vidám hangulatba kerül, és nagyon boldogan készül az ünnepekre. Az energiák ma szabadon áramolnak, sokkal többet elintézhet egy nap alatt, mint az utóbbi egy hónapban.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak helyzetek, amikor azt érezzük, hogy mindenki másnak csupa móka és kacagás az élete… Ne higgye, hogy így van! Ma éppen ön lesz az, aki segít másoknak, és aztán ön is váratlan gesztust kap valakitől.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Bronzvasárnap igazán ki tud kapcsolódni és pihenni. Persze nem csak úgy lehetséges ez, ha nem csinál semmit, épp ellenkezőleg, önt a nyugodt tevés-vevés tölti fel igazán! Válogasson díszeket, és ne felejtse el meggyújtani az első gyertyát a koszorún!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Néha a jó kérdések segítenek a legtöbbet. Ma valaki egy váratlan kérdéssel, vagy véleménnyel olyan dologra világíthat rá, amelyre eddig ön nem gondolt. És még épp időben kerül szóba a dolog... Hasznosítsa!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Az életében most egy nyugalmasabb, békésebb periódus következhet és most egy kicsit többet foglalkozhat a kikapcsolódással és a családi programokkal. Használja is ki rögtön a bronzvasárnapot arra, hogy valamilyen igazán jó kikapcsolódást keressen a szeretteivel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vannak helyzetek, amikor jobb csendben maradni és ma ön kerülhet ilyen szituációba, amikor ez a helyes út. Hiába érzi ugyanis úgy, hogy egy beszélgetésben feltétlenül el kell mondania a véleményét, ezzel most csak felesleges feszültséget generálna.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Elképzelhető, hogy komolyabb változásokat hajtott végre, talán nem is olyan régen, amik a mindennapjait, életmódját is érintik. Most azt vegye végig, hogy ezekkel a változtatásokkal elérte-e a kívánt hatást? Jó úton jár? Ma rátalálhat a válaszokra.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma igyekezzen még a nap elején mindent alaposan megtervezni és amit csak lehet, hamar el is végezni, mert a nap folyamán egy olyan esemény történhet, amely a figyelmét más irányba tereli. Sokkal könnyebb lesz reagálni erre, ha már a feladatok, karácsonyi intézni valók nagyobb részén túl van.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Már advent idején járunk. Ön nagyon fogékony a spirituális energiákra, ezért felerősödnek médiumi képességei. Most nagyon figyeljen a megérzéseire, álmaira, mert üzenetet hordoznak. Angyali üzenetet is kaphat.