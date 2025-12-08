RETRO RÁDIÓ

Mindenki készüljön fel: nem várt fordulat jön az időjárásban

Végre fellégezhetünk a borongós napok után.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.08. 06:00
Módosítva: 2025.12.08. 10:38
időjárás előrejelzés december fordulat

Az időjárás-előrejelzések alapján az elmúlt borongós napok után meglepő fordulatot vesz az időjárás, ami enged végre egy kicsit fellélegezni és kiszabadulni a felhős, ugyanakkor napos ég alá. Alapvetően nyugodt napokra számíthatunk.

alt=Az előrejelzések alapján meglepő fordulatot vesz az időjárás az elkövetkezendő napokban
Az előrejelzések alapján meglepő fordulatot vesz az időjárás az elkövetkezendő napokban / Fotó: koponyeg.hu

Felhős, de napos időjárás várható a következő napokban

December 8-án (hétfő) a nap folyamán többnyire napos idő várható, a csúcshőmérséklet pedig 11 °C körül tetőzik, míg éjszakára 4 °C-ra hűl le a levegő. A szél mérsékelt marad, nagyjából 12 km/h-s légmozgással, csapadék nem valószínű.

December 9-én (kedd) tovább folytatódik a kora téli, hűvösen napos időjárás. A nappali csúcshőmérséklet 11 °C-ra emelkedik az előző naphoz hasonlóan, az éjszakai minimum pedig 6 °C lesz. A szél ekkor is visszafogott és nyugodt lesz, sőt a csapadéktól ezen a napon sem kell tartani.

December 10-én (szerda) a hőmérséklet kissé csökken a maximum 10 °C-ra, az éjszakai minimum pedig 4 °C körül alakul. A nap továbbra is többnyire derült marad, csak néhány felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható – írja a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu