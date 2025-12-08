Mindenki készüljön fel: nem várt fordulat jön az időjárásban

Az időjárás-előrejelzések alapján az elmúlt borongós napok után meglepő fordulatot vesz az időjárás, ami enged végre egy kicsit fellélegezni és kiszabadulni a felhős, ugyanakkor napos ég alá. Alapvetően nyugodt napokra számíthatunk.

Az előrejelzések alapján meglepő fordulatot vesz az időjárás az elkövetkezendő napokban / Fotó: koponyeg.hu

Felhős, de napos időjárás várható a következő napokban

December 8-án (hétfő) a nap folyamán többnyire napos idő várható, a csúcshőmérséklet pedig 11 °C körül tetőzik, míg éjszakára 4 °C-ra hűl le a levegő. A szél mérsékelt marad, nagyjából 12 km/h-s légmozgással, csapadék nem valószínű.

December 9-én (kedd) tovább folytatódik a kora téli, hűvösen napos időjárás. A nappali csúcshőmérséklet 11 °C-ra emelkedik az előző naphoz hasonlóan, az éjszakai minimum pedig 6 °C lesz. A szél ekkor is visszafogott és nyugodt lesz, sőt a csapadéktól ezen a napon sem kell tartani.

December 10-én (szerda) a hőmérséklet kissé csökken a maximum 10 °C-ra, az éjszakai minimum pedig 4 °C körül alakul. A nap továbbra is többnyire derült marad, csak néhány felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható – írja a Köpönyeg.