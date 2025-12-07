Nem lesz kegyes hozzánk az időjárás: jobb, ha erre felkészülsz

Az időjárás-előrejelzés alapján igazán felhős időre számíthatunk, jelentősebb csapadékkal.

Felhős idő várható az elkövetkezendő napokban

December 7-én (vasárnap) esős, felhős időre ébredhetünk, a nappali hőmérséklet 10 °C körül fog alakulni, az éjszakai órákban viszont 7 °C-ra hűl le az idő. A csapadék mennyisége feltehetőleg kevés lesz, de így is érdemes számítani számottevő mennyiségre, ezért esernyőre mindenképp szükség lesz. A szél mérsékelt, nagyjából 12 km/h körüli.

December 8-án (hétfő) folytatódik a borongós, esős idő. A nappali csúcshőmérséklet 9 °C, az éjszakai 5 °C fog körül várható. A csapadék mennyisége ismét elérheti az 1 mm-t, továbbá gyenge szélre számíthatunk.

December 9-én (kedd) továbbra is felhős, nyirkos idő várható, jelentősebb csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet napközben egészen 11°C-ig emelkedik, éjszaka pedig 5°C körül marad. A nap összességében enyhébb, kissé nyugodtabb időjárást ígér – írja a Köpönyeg.