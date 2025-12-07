RETRO RÁDIÓ

Nem lesz kegyes hozzánk az időjárás: jobb, ha erre felkészülsz

Jobb, ha az esernyőket magunkkal visszük az út során.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.07. 06:00
Módosítva: 2025.12.07. 11:45
időjárás előrejelzés felhős idő december eső csapadék

Az időjárás-előrejelzés alapján igazán felhős időre számíthatunk, jelentősebb csapadékkal.

alt=Felhős idő és jelentősebb csapadék fogja dominálni az elkövetkezendő napokat az időjárás előrejelzés szerint
Felhős idő és jelentősebb csapadék fogja dominálni az elkövetkezendő napokat az időjárás-előrejelzés szerint / Fotó: köpönyeg.hu

Felhős idő várható az elkövetkezendő napokban

December 7-én (vasárnap) esős, felhős időre ébredhetünk, a nappali hőmérséklet 10 °C körül fog alakulni, az éjszakai órákban viszont 7 °C-ra hűl le az idő. A csapadék mennyisége feltehetőleg kevés lesz, de így is érdemes számítani számottevő mennyiségre, ezért esernyőre mindenképp szükség lesz. A szél mérsékelt, nagyjából 12 km/h körüli.

December 8-án (hétfő) folytatódik a borongós, esős idő. A nappali csúcshőmérséklet 9 °C, az éjszakai 5 °C fog körül várható. A csapadék mennyisége ismét elérheti az 1 mm-t, továbbá gyenge szélre számíthatunk.

December 9-én (kedd) továbbra is felhős, nyirkos idő várható, jelentősebb csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet napközben egészen 11°C-ig emelkedik, éjszaka pedig 5°C körül marad. A nap összességében enyhébb, kissé nyugodtabb időjárást ígér – írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
