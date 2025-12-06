Égi látványok Mikulás napján – Cassiopeiids meteorraj és Hold–Jupiter együttállás
December 6-án nemcsak a Mikulás érkezik, hanem az égbolt is ünnepi hangulatba öltözik: a Cassiopeiids meteorraj és egy látványos Hold–Jupiter együttállás varázsolja különlegessé az estét, amely minden csillagbarátnak igazi kozmikus ajándékot ígér. Mutatjuk a csillaghullás részleteit!
December 6-án nemcsak a Mikulás érkezik, hanem az égbolt is különleges látványosságokkal készül: idén a Cassiopeiids meteorraj és egy látványos Hold–Jupiter együttállás teszi varázslatossá az estét. A hideg, tiszta téli éjszakák már önmagukban is különleges hangulatot árasztanak, de amikor két égi jelenség is egyszerre látható, az minden csillagkedvelő számára ünnep. A csillaghullás elképesztő lesz Mikulás napján!
Cassiopeiids meteorraj – Mikuláskor a téli csillaghullás!
A Cassiopeiids meteorraj kevésbé ismert, mint az augusztusi Perseidák vagy a decemberi Geminidák, de éppen ezért különleges: egy visszafogottabb, mégis látványos meteorhullás, amelynek radiánsa a jellegzetes W alakú Cassiopeia csillagképben található.
A meteorraj csúcsa december első hetére esik, így a Mikulás-napi éjszaka kifejezetten jó időpont a megfigyelésre.
Mit lehet látni?
- Óránként néhány fényes, gyors csíkot húzó meteort.
- A Cassiopeia a téli ég egyik legkönnyebben felismerhető csillagképe, így kezdőknek is ideális „tájékozódási pont”.
- A meteorok általában rövidek, de nagyon fényesek, és időnként tűzgömbök is felvillanhatnak.
A megfigyeléshez nincs szükség semmilyen eszközre – elég a sötét égbolt és egy meleg takaró.
Hold–Jupiter együttállás – két égi óriás békés tánca
Az este másik látványossága a Hold és a Jupiter látványos együttállása. A Föld kísérője, az éppen fogyó teliholdként tűnik fel az ikrek csillagképben, közvetlen közelében pedig a Jupiter ragyog, amely jelenleg az éjszakai égbolt egyik legfényesebb bolygója.
Ez az együttállás szabad szemmel is látványos, de binokulárral vagy kisebb távcsővel kifejezetten lenyűgöző:
- A Hold kráterei részletesen kirajzolódnak.
- A Jupiter mellett akár néhány holdja (Io, Europa, Ganymedes és Callisto) is megpillantható apró fénypontokként.
A két égitest közelsége ritka, meghitt hangulatú látvány, amely tökéletes „Mikulásnapi” program lehet családoknak és romantikus lelkeknek egyaránt.
A tél csillagfénye
A meteorok és az égi együttállás külön-külön is különlegesek, de ha az időjárás kegyes, december 6-a igazi kozmikus ajándék lehet. A tél csillagképei, a tiszta levegő és a hosszú éjszakák ideálisak arra, hogy kicsit elcsendesedjünk, megálljunk, és felfelé nézzünk.
A csillaghullás és a Hold–Jupiter együttállás egyszerre emlékeztet minket arra, hogy a december nem csak a rohanásról, hanem a csodákról is szól — földön és égen egyaránt
