Előretörnek a "zöld tálibok" – újabb méhlegelőkre és más kamuzöld újításokra számíthatunk

A méhlegelő alapvetően olyan terület, ahol kifejezetten azok a növények vannak jelen, amelyek táplálékot szolgáltatnak a méheknek és élőhelyül szolgálhatnak rovarok számára. Az ötlet jó, ha jól csinálják, de Budapestnek sajnos ez sem sikerült. Karácsony Gergely "csődpolgármester" és Bardóczi Sándor főtájépítész ezt is a maga módján rendezte el, így a fővárosban gazdátlan, kaszálatlan toklászmezők és gaztengerek várják a méheket, amelyek balesetveszélyesek a gyerekek és kutyák számára, de legalább ontják az allergizáló polleneket is. Azzal, hogy a Főkert korábbi vezetőjét egyik napról a másikra, titokzatos módon kirúgták, sokak szerint, az utolsó mérsékelt zöld-szakembert távolították el Karácsonyék, így a gúnynevükön "zöld táliboknak" bélyegzett szélsőségesek és Bardóczi most elszabadulhat...

Ilyen egy rendes, igazi méhlegelő: de sajnos nem itt, Budapesten, hanem Prágában. Példát vehetne Karácsony Gergely... – Fotó: Metropol

Karácsony Gergely a Főkert költségvetését már korábban alaposan megvágta, 2021-ben 344 millióról 180 millió forintra csökkentette. Az utóbbi években Budapest számos pontjáról érkeztek panaszok lapunkhoz is amiatt, hogy gondozatlanok a közterületek, hatalmasra nőtt a kaszálatlan fű és burjánzanak a gyomnövények, de méheknek se híre, se hamva... Egy dolog volt közös Bardóczi Sándorék főművében ezeken a területeken: egy sárga tábla tájékoztatta a lakosokat arról, hogy ők bizony rosszul látják, azon a helyen nem gaz van, hanem "méhlegelőt telepítettek”. Már évekkel ezelőtt is 22 helyszínen, 282 ezer négyzetméteren falatozhattak volna kedvükre a rovarok, ha lett volna mit enniük - de csak toklászokat találtak meg parlagfüvet.Bardóczi Sándorék szerint ez így nagyon is jól van, pedig vannak olyan példák, amelyek megmutatják, mennyire tört bele Karácsonyék bicskája az efféle méhlegelősdibe, ami maximum a zöld-marketing fogalmát merítik ki, de távolról sem lehet zöldítésnek nevezni...

Az éhes beporzók elkerülik Karácsony és Bardóczi "méhlegelőit" Fotó:Metropol

Gyakran a parlagfüvet is boldogan fújja a szél a méhlegelőkön

Virágok helyett gyomnövények a méhlegelőn (Fotó: Metropol)

A III. kerületi Timár utcai HÉV-megállótól nem messze található „legelőn” többféle gyomnövényt, köztük az egyik legtöbb allergiás megbetegedésért felelős parlagfüvet is találtunk korábban. Ráadásul ez a terület egy forgalmas útnál van, ahol folyamatos az autós forgalom. Kevés olyan méhecske lehet, amelyik szívesen legelészne kipufogófüst-felhőben, egy toklászmező szélén. A méhlegelők kapcsán sokszor hirdették Bardócziék, hogy „alternatív gyepgazdálkodást érintő kísérlet folyik, melynek célja, hogy a főváros növény- és állatvilágának változatosságát szem előtt tartva végezzük a zöldfelület-fenntartási munkákat”. De a legtöbb esetben a kiszáradt növényzet térdig ér – néhol derékig –, ami nemcsak hogy elcsúfítja a környéket, de veszélyforrás is, mivel bármikor lángra lobbanhat a szikkadt pusztaság.