Belvárosi mintára zöldülnek a buszmegállók más kerületekben is – fotók

Már 12 zöld buszvárót alakítottak ki és adtak át az V. kerületben 2020 óta, a környezettudatosság jegyében. A zöld átállás következtében a megállók mára oázisként várják az utazókat a Belváros szívében.

Hasznos lehet a belvárosi minta többi kerület számára is Fotó: V. kerület, Polgármesteri Hivatal

A kerület három évvel ezelőtt kezdett hozzá a zöld buszvárók megtervezéséhez, amelyet gondos tervezés előzött meg. A cél az volt, hogy a városi környezethez minél jobban alkalmazkodó növényzetet találjanak. Ezért olyan növényeket választottak, amelyek jól bírják a szélsőséges időjárást, és gyorsan képesek növekedni. Fontos szempont volt még, hogy a növények a várakozók számára megfelelő komfortérzetet nyújtsanak, és megfelelően befolyásolják a mikroklímát, és javítsák a levegőminőséget.

A növények kihelyezése „talajkapcsolattal” történt, az öntözésük pedig a környezettudatosság jegyében helyben hasznosított csapadékvízzel, illetve automata öntözőrendszerrel zajlik. A Belváros önkormányzata számára fontos, hogy megossza tapasztalatait a megállókkal kapcsolatban az érdeklődőkkel, ezzel is segítve a hűsítő pontok elterjedését Budapesten.

Hiszem, hogy mindig azokat a pontokat kell keresni, amik összehoznak és nem azokat, amik szétválasztanak; a közös jó célok, a sikeres együttműködések pedig mindannyiunk javát szolgálják

– mondta Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármester (Fidesz–KDNP).

A kezdeményezéshez most baloldali vezetésű kerületek is csatlakoztak: a tervek szerint az V. kerület zöldítési programját átveszi Terézváros és Józsefváros is. A Belváros polgármestere elmondta: örülne neki, ha a 12 belvárosi zöld buszváró mintájára minél több megállót nőnének be növények a VI. és a VIII. kerületben is.

Fókuszban a környezettudatosság Fotó: V. kerület, Polgármesteri Hivatal

A Belváros régóta elkötelezett a környezettudatosság mellett, ezért egymás után hozzák a legújabb generációs módszereket az V. kerületbe, sok esetben olyan eljárásokat is, amik még hazánkban nem is ismertek.

Ilyen volt 2019-ben a Podmaniczky téren elsőként alkalmazott „gyökérmenedzsment” rendszerrel elültetett 82 fa is, amelyek a hagyományos módon elültetett társaiknál sokkal gyorsabban nőnek. Hasonlóan egyedülálló az Arany János utcában elsőként alkalmazott fasor is, amely stockholmi faültetési módszerrel készültek. Ugyancsak speciális a Belvárosban az első olyan park is a Bástya utcában, amely a kék és zöld szemléletet egyaránt ötvözi.

Belváros Önkormányzata régóta örömmel osztja meg tapasztalatait más területeken is, ahogyan tette például a saját fejlesztésű okosparkolási rendszerével is. Az eljárást azóta a XIII. kerület és Pécs belvárosa is sikeresen átvette már.