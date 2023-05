A belvárosi Arany János utcában győzött a „kék” szemlélet

Akár 200 fa napi öntözési igényét kielégíteni képes esővízgyűjtő ciszternát hozott létre a budapesti Belváros önkormányzata az Arany János utcában. A klímatudatos intézkedés nem az első Budapest szívében, hiszen példamutató a „kék” és a „zöld” szemlélet együttes alkalmazása a kerületben.

Alakul az esőgyűjtő, hamarosan 100 fát locsolnak majd innen – Fotó: Facebook

Az esőgyűjtő kialakításával egy időben is zajlik az Arany János utca megújítása. A Dunát és a Podmaniczky teret közel 100 egyedből álló fasor köti majd össze. A 2019-ben 82 új fával átadott Podmaniczky teret 2022-ben „zöld” buszmegállóval is kiegészítették, nemrég pedig javaslatukra a metrómegálló is zöldtetőt kapott. „Mindezen intézkedéseinkkel rövidesen egy olyan térség születik a Belvárosban, amely már a jövő klímastratégiáját tükrözi” – mondta Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester.

Mint emlékezetes, a kormánytámogatással felújított Podmaniczky teret Karácsony Gergely gondatlansága miatt ellepte a mocsok és szemét. Ezért már több éve a Belváros kezelésébe került. Így volt ez a Hild tér és a Bástya park esetében is. Ezekben nem csak az a közös, hogy a baloldal által vezetett fővárosnak nem volt gazdája és lepusztult az egész, hanem az is, hogy Belváros klímastratégiájának elemeként olyan új környezetvédelmi technológiákat alakítottak ki, amelyek szerte Budapesten vagy éppen az országban csak itt találhatóak meg.

Klímatudatos közpark lesz a Hild térből

Így néz ki majd a megújult Hild tér – Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

A Hild tér felújítása során a Belváros olyan különleges megoldásokat alkalmaz, mint a zöldtető, a függőleges zöldfelületek és a zöld buszmegálló. 13 új fát telepítenek, ebből 4 darab 20–25 éves, így 15–20 méter magas is, ezek már az első évben árnyékot nyújtanak a látogatóknak. A parkban a zöldfelület aránya 24-ről 37 százalékra nő, a téren pedig összesen 851 négyzetméterre. A zöldfelület újragondolásával új árnyékos területek és új mikroklíma alakul majd ki. A Belváros, mint ahogyan az elmúlt időszakban megújult közterületein, a Hild téren is érvényre juttatja a „kék” szemléletet, azaz a csapadékvíz-gazdálkodás feltételeiről is gondoskodnak. A növényzet vízellátását a helyben gyűjtött és megtartott csapadékvízzel, fúrt kútból származó talajvízzel, vízpazarlásmentes automata öntözőrendszerrel biztosítják.

Nemcsak a Hild téren, de a másik oldalon is elkészült már korábban a zöld buszmegálló, amely szintén a környék zöldterületét növelte. Emellett javítja a levegőt, és a hőségben árnyékot biztosít. A Hild térivel együtt eddig már több mint 11 buszmegállót zöldített be a Belváros, Budapesten elsőként – Fotó: Máté Krisztián

Karácsonyék kezelésében balesetveszélyessé vált a játszótér

A Hild tér üzemeltetését a fővárosi önkormányzat 2021 októberétől adta át Belváros önkormányzatának. Karácsony Gergelyék a hozzá rendelt anyagi forrás biztosítása nélkül tették ezt. A park addigra teljes mértékben lepusztult, a játszótér balesetveszélyessé vált, annak felújítása elkerülhetetlenné vált. Így a beruházást Belváros önkormányzata önként vállalt feladatként, saját anyagi forrásából, a főváros önkormányzata helyett finanszírozza.

Bástya park: Elsőként érvényesül egyszerre a „kék” és a „zöld” szemlélet

Ez egy igazi különlegessége Budapestnek. Multifunkcionális park, zöld- és kék szemléletű innovációk és a helytörténelem bemutatásra alkalmas bemutatótér is létrejött a belvárosi Bástya parkban. A projekt 3,1 milliárd forintos állami támogatással valósult meg, egyedülálló kezdeményezés az országban.

Összességében a fejlesztés nemcsak egy játszótér megújítását eredményezte, hanem a környékén komplex beruházásokat valósított meg Szentgyörgyvölgyi Péter – Fotó: Metropol

Itt a 4%-os zöldfelületből varázsoltunk 54%-os felületet, 23 nagyméretű fát ültettünk el, és az utcán is még 7 darabot. Ezenfelül bokorcserjék és egyéb évelők, örökzöldek, illetve új gyepfelület található itt a Bástya utcai parkban. Ami még nagyon fontos és egyedülálló, hogy nemcsak a zöld, hanem a kék szemlélet is átjárja a telket. Esővíztartályok vannak a földben, és fúrt kutunk is van, ezek szolgálják az öntözést

– mondta el a Metropolnak a park átadásakor Szentgyörgyvölgyi Péter.

A térszint alatt portát, akadálymentes mellékhelyiséget és még pelenkázót is létrehoztak a gyerekek játékai mellett – Fotó: Metropol

Megújult a Bástya park, emellett a Vámház utcában egy 400 négyzetméteres helytörténeti bemutatóteret is kialakítottak. Nemcsak a park zöldfelületét fejlesztették, hanem a parkot szegélyező három társasház számára zöld homlokzatot is kialakítottak. Megtartották a városfalat eredeti formájában, sőt egy üveg gyilokjáraton (védőfolyosón) végigsétálhatnak az érdeklődők a fal mentén.