Elképesztő: akkora a hőség, hogy még a kocsik is felhólyagosodtak – Video

Vírusként terjednek az interneten azok a videók, amelyeken felhólyagosodott autókat láthatunk: igen, ezek a kocsik szó szerint felhólyagosodtak álló helyükben! A megdöbbentő felvételek Kínában készültek.

Nem csak az ember bőre képes felhólyagosodni a nagy forróság következtében, de az autók (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Kínában iszonyatos hőség tombol: az újkori történelem során idén júliusban volt ott a legmelegebb! Júliusban Kína valamennyi tartományában magasabb volt az átlaghőmérséklet, mint az előző évek azonos hónapjában – írja az Origo.

A Jangce-folyó deltájában továbbra is emelkedett a hőmérséklet: Sanghaj, Nanning, Hangcsou és más tartományi fővárosokban az előrejelzések szerint a következő hét napban rendkívül magas hőmérséklet várható, Hangcsou városában a 40 Celsius-fok feletti rekordmeleget is elérheti.

Tavaly több melegrekord is megdőlt: Észak-Kínában márciusban 39 Celsius-fokra kúszott a hőmérő higanyszála, míg májusban Sanghajban mértek 36,7 Celsius-fokot. De nem csak a forróság, iszonyatos árvizek, esőzések is sújtkák az országot.

Sajnos a borzalmas hőség már több halálos áldozatot is követelt Kínában, de nem csak az emberek küzdenek vele, az eszközöket is sújtja a kánikula: az autók is feladták, több kocsi is álló helyében egyszerűen felhólyagosodott. Ezeket a kocsikat egyébként egy speciális fóliával fedik le, éppen azért, hogy az időjárás viszontagságaitól védjék őket – írja a Focus.

Viszont ezt a szélsőséges hőséget már ezek a fóliák sem bírják: a ragasztó megolvad alattuk, és ennek eredményeképpen púposodnak fel az autók. Természetesen a szakemberek még keresik a púposodás egyéb okait is, egyelőre nem tisztázott, hogy az anyagok hibásak-e, vagy esetleg hibáztak-e azok, akik feltették őket. Minden esetre a látvány eléggé elképesztő: