Hőguta Terézvárosban: a baloldali városvezetés kivágta a fákat, a kormány most ülteti őket

A terézvárosiak érzik meg legjobban a hosszan tartó kánikulát, Budapesten ugyanis ebben a kerületben jut a legkevesebb zöldfelület egy lakóra. Az adatok szerint csupán 0,4 nm/fő, ami egy kisebb hűtőszekrény méretével ér fel.

A VI. kerületben a legkevesebb az egy főre jutó zöldterületi aránya / Fotó: Róka László / MTI

A legnagyobb bajban a terézvárosiak vannak Budapest betondzsungelében, a kánikula elől az utcán gyakorlatilag nincs hová bújni. Alig van árnyékot adó fa a közterületeken, miközben extrém a forróság napközben, este pedig a beton tolja ki magából a meleget. Ráadásul, Kovács Balázs Norbert újonnan választott fideszes önkormányzati képviselő szerint, a baloldal vezette városrészben az elmúlt években több fát vágtak ki, mint amennyit ültettek annak ellenére, hogy a klíma éllovasaként hirdeti magát a baloldali városvezetés. Akinek pedig nincs klímája az otthon is nehéz helyzetben van, hiszen a szervezet a hosszútávú és megterhelő meleget nehezen vészeli át. A körfolyosós társasházakban a klímahasználatot kevés helyen engedélyezi a lakóközösség –annak hangja miatt–, így maradna az esti szellőztetés lehetősége, de az sem vezet jelen állapotok között sehova.

Liget lesz a rozsdaövezetből

Kovács Balázs Norbert szerint, a Podmaniczky Liget végre felfrissülést hoz Terézvárosba / Fotó: Facebook

A terézvárosiak már látják az "alagút végét", az egyik leghíresebb kerületi rozsdaövezetből megszülethet a városrész régóta vágyott "tüdeje", a Podmaniczky Liget. A MÁV által már rég nem használt terület helyén ugyanis a kormány óriási egybefüggő közpark létrehozásán dolgozik a Teréz körút–Podmaniczky utca–Dózsa György út–Váci út által határolt területen.

"A fejlesztés egyik lényegi eleme, hogy ne látszatzöldítés történjen, ne dézsákban lévő növények kerüljenek ki, hanem biológiailag aktív zöldterületet fejlesszünk. Így Terézváros régóta hiányzó "zöld tüdeje" jön majd létre" – mondta a Metropolnak Kovács Balázs Norbert önkormányzati képviselő, illetve a Podmaniczky Liget kialakításának felügyeletéért felelős miniszteri biztos.

A Podmaniczky Liget Terézváros legnagyobb egybefüggő zöldterülete, parkja lesz. A kormányzati beruházásnak köszönhetően hétszeresére növeli majd a zöldterület nagyságát a városrészben

– avatott be a részletekbe Kovács, aki elmondta: „A beruházás komplex fejlesztés, amelynek a zöldítés mellett, egyik legfontosabb eleme a közösségi közlekedés. A többi között célunk, hogy össze kössük a VI. és a XIII. kerületet, átjárhatóvá tegyük a biciklisek és a gyalogosok számára a felszínen. A Podmaniczky utca melletti területeket is zöldítjük, így a közterületek a leendő parkban folytatódnak majd, ezzel is növelve a térélményt. Korszerű reptéri vasút lesz kialakítva a reptérről a Nyugatiba, illetve további kapacitásnövelésre lesz szükség, hogy a vonatok beférjenek a Nyugati pályaudvarra. Ez azért is fontos, mert ki tudja váltani az agglomerációból, valamint a külső kerületekből érkező autós közlekedést, ami erőteljesen megterheli a terézvárosi utakat."