Üzen az univerzum: ez a két csillagjegy jó, ha ma csendben marad

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars-Jupiter együttállása az Ikrek jegyében a mai napon pontos (bár már napok óta érezhető a hatása, és még fogjuk is érezni egy darabig…). Most nagy késztetést érez arra, hogy cselekedjen, és frusztrálja, ha ebben akadályozzák. Jól teszi, ha most egyszerre több szálon futtatja a dolgokat.

Fotó: Shutterstock

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma nem igazán jó a közérzete, amit a Hold és a Vénusz kedvezőtlen fényszöge okozhat. Az impulzív vásárlással is óvatosan, mert ha most hirtelen megvesz valamit, akkor könnyen lehet, hogy később megbánja.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A jegyében áll együtt a Mars és a Jupiter: most az akarata találkozik a lehetőségekkel, ami ritka kedvező esély arra, hogy tényleg cselekedjen, és megvalósítsa az álmait. Ne tétovázzon, hanem vágjon bele!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Néhányan mintha tesztelnék a türelmét szerdán. Többen lesznek, akik minden apróságon felkapják a vizet, talán önnel is veszekednek, vitáznak, teljesen feleslegesen. Bármennyire is paprikás a hangulat ma, ne vágjon vissza.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Fontos, hogy az egyensúly meglegyen minden kapcsolatában. Ha úgy érzi, hogy valaki mindig csak kér öntől, de sohasem ad, akkor bizony jól teszi, ha újra húzza a határokat. Ma éppen ez lehet az érzése!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szembekerülhet ma valakivel. Talán nem igazán érti a motivációit, és a viselkedése is erősen irritálja. Szerdán nagyon fontos, hogy megőrizze a hidegvérét, és elfogadóan, toleránsan viszonyuljon az illetőhöz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán önfeledtnek, boldognak érzi magát. Ez pedig akkor is nagyon jól jön, ha dolgozik, de még inkább, ha a nyaralását tölti. Optimista kisugárzásával nagyon pozitívan hat a többiekre, ezért sem véletlen, hogy sokan keresik a társaságát.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Sok energiája van, és most egy izgalmas téma is felkelti az érdeklődését. Ne hagyja, hogy a negatív emberek elrontsák a jó hangulatát. Ha valaki csak egyetlen rossz ízű megjegyzést is tesz, köszönje meg az észrevételét, aztán zárja le a témát.