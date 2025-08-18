Hat utassal a fedélzeten történt meg a baj, rohantak a mentők

Derecske közelében dolgoznak most a tűzoltók.
Lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében. A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.
