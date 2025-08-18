RETRO RÁDIÓ

Hat utassal a fedélzeten történt meg a baj, rohantak a mentők

Derecske közelében dolgoznak most a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 08:05
szalagkorlát m4 m35 baleset autópálya kisbusz

Lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében. A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu