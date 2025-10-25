Sokkoló: UFO-aktivitás bizonyítékaira bukkantak a hidegháború nukleáris tesztjei körül

Tudósok most először tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy nem emberi intelligencia figyelhette a nukleáris teszteket a Föld körül már az 1940-es években. A svéd Dr. Beatriz Villarroel a Nordic Institute for Theoretical Physics munkatársaként rámutatott, hogy „az 1949 és 1957 közötti nukleáris tesztek és a titokzatos, fényes pontok, az úgynevezett transiensek - átmeneti fényjelenségek - megjelenése között egyértelmű kapcsolat mutatkozott”. Ezek a fényjelenségek nem tűnnek természetesnek, hanem erősen visszaverőek voltak, mintha tükrök lennének, és akár a repülő csészealjhoz hasonlóan forogtak az UFO-k.

A kutatók szerint ezek a jelenségek UFO-ként jelentek meg a Föld körüli pályán. Fotó: Shutterstock AI / shutterstock

Nem tudték megcáfolni az UFO-jelenséget

A kutatás a Scientific Reports folyóiratban jelent meg, és sikeresen peer-review-olt, ami azt jelenti, hogy más tudósok is ellenőrizték az adatokat, és nem találtak semmit, ami cáfolhatná a felfedezést.

Ezek az objektumok a Szputnyik előtt jelentek meg, amikor az embereknek még semmilyen eszközük nem volt az űrben. Ezeknek nagyon laposnak, tükörszerűen visszaverőnek kell lenniük, és személy szerint nem ismerek semmi természetes dolgot, ami így nézne ki

- tette hozzá Villarroel.

A kutatók 124 légköri nukleáris tesztet vizsgáltak az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a Szovjetunió részvételével. A fényjelenségek az emberi űreszközök megjelenése előtt jelentek meg, így emberi eredetű járművek nem magyarázhatják őket. A vizsgálat során azt találták, hogy a titokzatos objektumok 45 százalékkal valószínűbben bukkantak fel a nukleáris tesztek előtti vagy utáni napokon, és a képeken szereplő fényjelenségek száma 8,5 százalékkal nőtt – írja a Daily Mail.

A természet mindig meglephet minket valami elképzelhetetlennel, ezért nem zárhatom ki, hogy létezhet más magyarázat, ami kívül esik a képzeletem határain. De amit látok, nem találok más következetes magyarázatot, mint hogy valami mesterségeset figyelünk

A kutatás során több mint 100 000 fényjelenséget azonosítottak, ebből körülbelül 35 000 az északi féltekén. A nukleáris tesztek napján a képeken átlagosan 60 transienst láttak, míg azokban az időszakokban, amikor csak az egyik esemény történt, ez a szám 40 volt.