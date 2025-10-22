A rendőrök is sokkot kaptak: rejtélyes UFO bukkant fel a város felett, amely a fizika törvényeit is meghazudtolta

Három minneapolisi rendőr számolt be arról a gömb alakú, azonosítatlan légi jelenségről (UAP, avagy UFO), amelyen hat világító, a színét változtató fénygyűrű is volt. A névtelen szemtanúk jelentést tettek az Americans for Safe Aerospace nonprofit szervezetnél - amelyet Ryan Graves, az amerikai haditengerészet korábbi pilótája és informátora vezet -, azt állítva, hogy távcsővel figyelték meg az objektumot egy parkolóházból.

Sokkot kaptak a rendőrök a rejtélyes UFO láttán / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Rejtélyes UFO bukkant fel az égbolton

A jelentés szerint az egyik rendőr járőrkocsival az UFO felé hajtott, míg a másik kettő a garázsból folytatta a megfigyelést. A tisztek úgy írták le az objektumot, hogy nagyjából 3000 méteres magasságban lebegett, lassú és hiperszonikus sebességgel mozgott, valamint hangtalanul keltett felhajtóerőt. Ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a jelentés az UFO és egy civil helikopter közeli találkozását is leírta.

We’ve received nearly 1000 reports at @SafeAerospace. Now, we’re starting to share these reports with you. Our growing team will be publishing reports often. Check out our first batch at https://t.co/BoBZiBRTEC https://t.co/VATx1xVkvc — Ryan Graves (@uncertainvector) October 20, 2025

A megfigyelés a Minnesota állambeli Prairie Island atomerőművének közelében történt, így csakhamar az UFO-kutatók érdeklődését is felkeltette, tekintettel a helyszín stratégiai jelentőségére. Maga az incidens ugyan még februárban történt, de Graves hétfőn osztotta meg a jelentést az X-en. Hasonló észlelést jegyeztek fel egyébként július 7-én Anokában is, körülbelül 1,6 kilométerre a szemtanútól. Az UFO ekkor állítólag a Mississippi folyón mentén haladt, körülbelül 740 km/h sebességgel, majd hirtelen lelassult és csendben leereszkedett a közeli fák mögé.

Míg a hívők a jelentést egy újabb bizonyítéknak tekintették a fejlett, ismeretlen technológiára, addig a szkeptikusok azzal érveltek, az észlelésre valószínűleg van racionális magyarázat, és hamarosan érkezett is egy. Alejandro Rojas, az UFO-król szóló jelentéseket elemző Enigma Labs tanácsadója a Daily Mailnek elmondta, az észlelés mögött a NASA Nemzetközi Űrállomása (ISS) is állhat.

Az ISS az elmúlt napokban átrepült a terület felett, és nagyon fényes volt. Amit a videón látunk, az az ISS lehet, de további részletekre lesz szükségünk ahhoz, hogy ezt kizárjuk. Továbbá, ami a videóban látható, nem úgy néz ki, mint "hat egymásba illeszkedő színes fénygyűrű". A távolban lévő kis fénypont többszínűnek tűnhet, akkor is, ha nem az, a szemtanú és az objektum közötti légkör miatt. Ezt szcintillációnak hívják: ez az, amitől a csillagok is fénylenek

- mondta el Rojas, hozzátéve, hogy február 19-én és július 7-én az ISS több átrepülést is végrehajtott a környéken.

Az Americans for Safe Aerospace egyébként az UFO-kutatások átláthatóságát szorgalmazza, és hiteles szemtanúktól, köztük katonai és rendvédelmi személyzettől gyűjt jelentéseket. Ryan Graves az X-en közzétette, hogy a platformon már közel 1000 jelentés található, és megjegyezte, hogy továbbiak is várhatók.