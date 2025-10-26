Kirázta a hideg a személyzetet: a térfigyelő kamera előtt sétált el a szellem

Az English Heritage nevű jótékonysági szervezet - ami több mint 400 történelmi műemléket és épületet igazgat -, osztott meg egy képet arról a megmagyarázhatatlan, kísérteties jelenségről, amelyet a térfigyelő kamera rögzített egy kastély előtt. A sötét ruhát és kapucnit viselő, sápadt entitást - amely sokak szerint egy szellem volt -, a Chesteri kastély előtt kapták lencsevégre.

Hátborzongató: szellem sétált el a kastély előtt / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Térfigyelő kamera vette fel a szellemet

A személyzet az éjszaka közepén kapott riasztást, amikor a mozgásérzékelő kamerák szokatlan aktivitást észleltek. Ezután az egyik biztonsági őr ment ki körülnézni: a terület üres volt, ugyanakkor a rendszerint rettenthetetlen kutyája nem volt hajlandó belépni oda. A bezárt területet is teljes körűen átkutatták, ám betolakodót nem találtak. Az English Heritage nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a titokzatos alak a felvételen egy szellem volt.

Doors that open by themselves. Figures fading into the mist. Unexplained footsteps in empty halls. 👻



This Halloween, we’re sharing new reports of strange and unexplainable encounters at our sites, including a ghostly figure caught on CCTV at Chester Castle. 👀 pic.twitter.com/QQKeRkjjXi — English Heritage (@EnglishHeritage) October 24, 2025

A jótékonysági szervezet munkatársainak közel fele állítja azt, hogy valami megmagyarázhatatlannak volt a szemtanúja: ugyanezek a munkatársak országszerte több tucat szellemészlelésről számoltak be a jótékonysági szervezet kastélyaiban, apátságaiban és történelmi jelentőségű épületeiben. Az egyik ilyen eset egy kísérteties kézről szól, amely egy karosszéken jelent meg, valamint gyermekek szellemeiről, akik állítólag a northumberlandi Belsay Hall kertjében játszottak. A bedfordshire-i Wrest Park éjszakai személyzete katonákra emlékeztető alakokat pillantottak, amint eltűnnek a környező erdőkben, a derbyshire-i Bolsover kastélyban pedig a szemtanúk kísérteties zongorazene visszhangzásáról számoltak be a termekben.

Visszatérő halottakról szóló dermesztő történeteket az írott történelem hajnala óta mesélnek. Elbűvölnek és felkeltik az érdeklődésünket, és semmi sem hasonlítható ahhoz az izgalomhoz, mint amikor megosztunk egy kísérteties történetet a barátainkkal és családtagjainkkal. Ezek az új hátborzongató történetek az English Heritage ingatlanok kollégáitól nem hagynak kétséget afelől, hogy az angol szellemtörténetek hagyománya - a világ legszebbje -, továbbra is virágzik

- mondta el Dr. Michael Carter, az English Heritage történelmi kurátora, a Daily Star beszámolója szerint.