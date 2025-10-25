Ennek a csillagjegynek minden sikerülni fog ma: nézd meg, mit tartogatnak számodra a csillagok
Ezt súgják mára a csillagok.
Kos
Ma úgy ébredhet, hogy tele van tettvággyal. Nehezen ül meg egy helyben, erős késztetést érezhet, hogy kitakarítson, átrendezzen vagy megújítson valamit. Ez szuper, de gondolja végig előre, mibe fog bele – ha egy dologhoz hozzányúl, az könnyen elindíthat egy egész láncreakciót.
Bika
Ma érdemes kicsit lazábban kezelnie a terveit, és hagynia, hogy sodorják az események. Egy baráti beszélgetésből vagy véletlen találkozásból akár valami különösen kedvező is kisülhet. Ha elengedi a kontrollt, meglepően jó dolgok, vagy emberek találhatják meg.
Ikrek
Felfedező kedve most felébred: ha nem testben, akkor szellemileg utazik. Ássa bele magát valamibe, ami igazán érdekli, most gyorsan tanul, és minden új információ hasznos lesz később. Egy új hobbi vagy projekt nemcsak szórakoztató, hanem később még pénzt is hozhat.
Rák
Ez a nap a jókedv és a társaság ideje. Engedje, hogy mások inspirálják, és ne zárkózzon el – ma különösen jó hatással lesznek önre a barátai. Egy olyan hírt is kaphat, ami befolyásolja a hosszú távú terveit.
Oroszlán
Ha randira készül, ne halogassa, ma van itt a megfelelő alkalom! A Nyilas Hold idején különösen vonzó, és minden esélye megvan rá, hogy elvarázsolja azt, akit szeretne. Ne féljen megmutatni igazi, szenvedélyes énjét, mert pont ez lesz a másiknak a lehengerlő.
Szűz
Szokatlanul nyitott és kíváncsi hangulatban lesz, ami most szerencsét hoz: egy új élmény, program vagy beszélgetés új lendületet adhat az életének. Ha ma kilép a komfortzónájából, meglepően felszabadító élményben lehet része.
Mérleg
Ma ne a kötelességekkel foglalkozzon, hanem azzal, amit igazán szeret! A Nyilas Hold segít, hogy a hétvége valóban felszabadító legyen. Az utazás, kirándulás most szintén nagyon aktuális. Érdemes ebben bevállalósabbnak lennie.
Skorpió
Ma valaki talán elvárásokat fogalmaz meg önnel szemben, vagy olyan helyzetet próbál teremteni, amelyben úgy érezheti, más igényeihez kellene alkalmazkodnia. De nem tartozik senkinek beszámolóval! Egyébként viszont szerencsés napja lehet, különösen anyagi téren. Lehet, hogy nyer valamit, vagy igazán jó vételt csinál.
Nyilas
Minden sikerül, amibe ma belefog! Egyszerűen ragyog, és másokat is inspirál. Tegye azt, amihez a legnagyobb kedve van. Bátorsága és jókedve átragad a környezetére, így bárhová is megy, pozitív lesz a benyomás önről.
Bak
Egy érzés, amely már régóta ott motoszkál önben, ma felerősödhet. Talán egy hír vagy esemény lesz az, ami végül megerősíti: ideje lépni. Ha eddig halogatta, most se kapkodjon – inkább gondolja végig alaposan, hogyan szeretne továbblépni.
Vízöntő
Ma végre elérhet valamiben egy olyan eredményt, amire már régóta várt. Büszke lehet magára, mert valóban megküzdött ezért. Élvezze ki a pillanatot. Lehetséges, hogy valakivel kapcsolatba jut el egy komoly áttöréshez, és változik a kapcsolatuk.
Halak
Ma érdemes időt szánni egy kis elmélyülésre vagy tervezésre. Gondolja át, merre tart, mik a hosszú távú céljai, és mi az, amin talán már ideje lenne változtatni. A világ gyorsan változik, és ön is akkor érzi majd jól magát, ha képes vele együtt alakulni. A Skorpió jegyében járó Nap mindenben segíti.
