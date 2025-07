Annabelle átka újra lecsapott: Rejtélyesen életét vesztette egy paranormális nyomozó, miután találkozott vele

Egy paranormális nyomozó életét vesztette egy szállodában, miközben egy turnén vett részt, ahol egy állítólag a megszállt rongybabát, Annabellet mutatták be.

A paranormális nyomozó halálának pontos okát még nem hozták nyilvánosságra. Kép: Facebook, Annabelle

Az 54 éves Dan Rivera a Connecticut állambeli New England Society for Psychic Research vezető nyomozója július 13-án, vasárnap halt meg a pennsylvaniai Gettysburgben, miközben részt vett a Devils on the Run nevű turnén.

Az Adams megyei segélyhívó központ jelentése szerint a mentőegységek egy gettysburgi szállodához érkeztek ki, ahol újraélesztést végeztek egy Rivera korának megfelelő férfin. A szervezet másnap, július 14-én megerősítette Rivera halálhírét egy Facebook-bejegyzésben, ahol barátként és partnerként emlékeztek meg róla.

Megdöbbentünk, és még mindig próbáljuk feldolgozni ezt a veszteséget. Dan valóban hitt abban, hogy meg kell osztani a tapasztalatokat, és oktatni kell az embereket a paranormális jelenségekről. Kedvessége és szenvedélye mindenkit megérintett, aki csak ismerte.

A Devils on the Run turné gettysburgi állomását a Ghostly Images of Gettysburg szervezte a hétvégén.

A csapatot mély veszteség érte Dan Rivera, vezető nyomozó váratlan halálával. Öröksége továbbra is inspirálni fogja a jövő nemzedékeit. Dan kiemelkedő alakja volt a paranormális kutatás világának, és emlékezni fogunk rá kedvessége és vezetői szerepe miatt

- nyilatkozták a szervezők július 15-én Rivera kapcsán.

A társaság honlapja szerint Rivera több mint tíz éve dolgozott paranormális kutatásokon és vizsgálatokon. A Connecticut állambeli Bridgeportban született és nevelkedett, később pedig az Egyesült Államok hadseregében szolgált.

Már egészen fiatalon kapcsolatba került a kísérteties jelenségekkel, mivel saját otthonában is tapasztalt paranormális eseményeket.

- állt az életrajzában, amely azt is megemlíti, hogy a Santería rítusainak és szertartásainak szakértője volt.

Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Rivera a gettysburgi turné során a démoni megszállottság alatt álló Annabellet mutatta be. A társaság szerint a baba története 1968-ra nyúlik vissza, amikor egy ápolóhallgató ajándékba kapta, és hazavitte a lakásukba, ahol lakótársával együtt élt.

Szinte azonnal furcsa eseményeket tapasztaltak a babával kapcsolatban, majd kapcsolatba léptek egy médium segítségével, aki azt mondta nekik, hogy a baba egy fiatal lány, Annabelle szellemének otthona. A két lakótárs megpróbálta elfogadni a baba lelkét, és a kedvében járni, de az gonoszsággal és erőszakos szándékkal válaszolt.

- írták a szervezet oldalán.