Sulyok Tamás: Szent István királytól stabil pilléreken álló hazát kaptunk örökül

Sulyok Tamás köztársasági elnök a budapesti Kossuth téren, az augusztus 20-i katonai tisztavatáson hangsúlyozta, hogy az államalapítás ünnepe a szuverén magyar államiság origója. Beszédében kiemelte Szent István király döntéseinek máig ható jelentőségét, amelyek végérvényesen kijelölték a magyarság útját és biztosították a nemzet fennmaradását – számolt be róla a Hír TV.

Sulyok Tamás kijelentette, Magyarország keresztény értékekkel felvértezett szuverén, európai jogállam. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szent István nemcsak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette. És fordítva, Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére

– fogalmazott beszédében Sulyok Tamás, aki szerint a magyar államiság három alapvető pilléren nyugszik: a szuverenitáson, a kereszténységen és a jogon. Mint mondta, Szent István népét nem beolvasztotta a nyugati érdekkörbe, hanem hozzáadta, államát pedig saját jogán mérte szuverénnek. A keresztény értékrend kapcsolta Magyarországot Európához, ahhoz a keresztény hithez és értékrendszerhez, amely hősöket és szenteket fakasztott a magyar népből.