Sulyok Tamás: Szent István királytól stabil pilléreken álló hazát kaptunk örökül

Sulyok Tamás kijelentette, Magyarország keresztény értékekkel felvértezett szuverén, európai jogállam.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a budapesti Kossuth téren, az augusztus 20-i katonai tisztavatáson hangsúlyozta, hogy az államalapítás ünnepe a szuverén magyar államiság origója. Beszédében kiemelte Szent István király döntéseinek máig ható jelentőségét, amelyek végérvényesen kijelölték a magyarság útját és biztosították a nemzet fennmaradását – számolt be róla a Hír TV.
Szent István nemcsak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette. És fordítva, Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére
– fogalmazott beszédében Sulyok Tamás, aki szerint a magyar államiság három alapvető pilléren nyugszik: a szuverenitáson, a kereszténységen és a jogon. Mint mondta, Szent István népét nem beolvasztotta a nyugati érdekkörbe, hanem hozzáadta, államát pedig saját jogán mérte szuverénnek. A keresztény értékrend kapcsolta Magyarországot Európához, ahhoz a keresztény hithez és értékrendszerhez, amely hősöket és szenteket fakasztott a magyar népből.
Szent István királytól stabil pilléreken álló hazát kaptunk örökül. Ez az örökség tartott meg minket több mint ezer éven át. Ma is ebből az örökségből élünk. Ehhez teszi hozzá századok óta minden magyar a saját művét
