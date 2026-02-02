Félelem és rettegés Újbudán: visszatért a kerületbe a Joker-arcú rém

Már korábban is beszámoltunk arról, hogy egy igencsak ijesztő arcú és fizimiskájú fantom zaklatta a nőket a XI. kerületben, Újbudán. Már a férfi arcától is sokan visszahőköltek: a szája köré ugyanis a filmbéli Joker dermesztő vicsorát varratta, szeme alá pedig egy lóherét tetováltatott. Mint kiderült, mégsem a külseje volt a legijesztőbb: a férfi ugyanis több emberbe is válogatás nélkül belekötött, a nőket pedig zaklatta. Bár a nyár után egy ideig eltűnt, most úgy tűnik, a rém újra visszatért, „munkásságát” pedig ott folytatta, ahol nyáron abbahagyta.

A Joker arcú rém korábbi körözési fotója. Néhány hónapja már több nőt is zaklatott már. Most úgy hírlik, ismét visszatért Fotó: Police.hu

Visszatért a Joker-arcú rém

Az már korábban is kiderült, hogy a dunaújvárosi férfi leginkább nőket pécézett ki magának, akiknek obszcén módon beszólogatott, egyeseket pedig még követett is. A környéken ezért még plakátokat is kihelyeztek az arcával, miután a férfi megpróbált bemenni egy lakásba, fegyvere volt és a rendőrség is körözte.

Újabb szatír Újbudán, avagy ti küldtétek, cirka nyolcvanan. Mellesleg nem új, mert J. Tamás, alias Joker régi motoros, többet körözték már, mint egy veterán sittest

– írta akkor a helyi Tizenegy Állatvédő Egyesület, miután a férfi hátborzongató dolgot művelt: egy nőt egészen a KöKi terminálig követett, ahol megpróbálta rátörni a mosdóajtót. Úgy tudni, hogy a férfi bűnlajstroma valóban hosszú: 2024-ben közokirat-hamisítás miatt körözték, korábban pedig garázdaság és kábítószer birtoklása miatt került a hatóságok látókörébe. Szerencsére a kerületnek a balhék után egy ideig nyugta lehetett tőle, a férfi ugyanis eltűnt. A nyugalom viszont, úgy tűnik, ideiglenes volt, lapunk ugyanis úgy értesült, hogy a Joker-arcú rém visszatért, méghozzá úgy, hogy ott folytatta, ahol annak idején abbahagyta. Információink szerint a férfire már több kerületi panasz is érkezett: többeket leszólított, zaklatott vagy pénzt kért, ha pedig valaki nem teljesítette a kérését, azonnal agresszívvá vált, de az is megesett, hogy minden ok nélkül kötött bele idegenekbe. Mint megtudtuk, vadászterülete nem korlátozódik a XI. kerületre, többen látták a VI. illetve a III. kerületben és a Városliget környékén is, többen pedig a villamoson futottak össze vele. Egybehangzóan állítják: nem volt kellemes élmény, a férfi vagy kötözködni akar, vagy pedig pénzt követelt:

Nem válogat, beleköt mindenkibe, teljesen ismeretlen emberekbe. A 4–6-os villamos vonalán is folyamatosan balhézik, látszik, hogy csak kötözködni akar. Mindegy az is neki, hogy férfi vagy nő az, akibe beleköt

– mondta egy, a vonalon gyakran utazó nő.

