„Nem akarok minden nap sírni!” - Színészek, akik beleőrültek a forgatásba

Egy éve ilyenkor, 2024. július 11-én hunyt el Shelley Alexis Duvall. A színésznő leghíresebb filmje a Ragyogás volt, amely körül több botrány is összegyűlt, például, hogy a rendező, Stanley Kubrick hogyan terrorizálta a színészeket a forgatás alatt. Már sok olyan esetről hallottunk, amikor a színészek teljesen becsavarodtak egy-egy szerep miatt, de most Shelley Duvall emlékére össze is gyűjtöttünk egy pár konkrét esetet.

A baseballütős jelenetet 127-szer kellett újravenni a Ragyogás forgatásán. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

„Nem akarok minden nap sírni” - Shelley Duvall és a Ragyogás

Kezdjük a sort Shelley Duvallal. Az amerikai színésznőt és producert olyan alkotásokban láthattunk, mint például a Ragyogás, Popeye, Három nő vagy az Annie Hall. A kétszeres Primetime Emmy-jelölt világsztárt mégis Stephen King regényének adaptációból ismerhetjük, amelyet Stanley Kubrick rendezett meg 1980-ban. Ez a forgatás iskolapéldája annak, hogy egy színésznőt hogyan lehet őrületbe kergetni.

Duvallnak például olyan szörnyűségekkel járt a forgatás, mint

a hajhullás. Miután a baseballütős jelenetet 127-szer kellett újraforgatni , hogy Kubrick szerint tökéletes legyen, emiatt csomókban hullott a haja és folyton betegeskedett a sok stressz miatt.

, hogy Kubrick szerint tökéletes legyen, emiatt a sok stressz miatt. A színésznőt teljesen elszigetelték a többi munkatárstól, és soha nem szabadott megdicsérniük a munkáját. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Shelley folyamatosan kétségbeesett legyen.

a többi munkatárstól, és soha nem szabadott megdicsérniük a munkáját. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Shelley folyamatosan kétségbeesett legyen. A forgatás alatt, amelyet eredetileg 4 hónapra terveztek, de később 14 hónapig tartott, a színésznőnek folyamatosan rossz emlékeket kellett felidéznie, hogy tudjon sírni. A végén már arra gondolt milyen szörnyen hiányzik neki a családja, de egy idő után nem tudott már könnyeket kipréselni magából. Így nyilatkozott az esetről:

Ne csináld ezt velem. Nem akarok minden nap sírni

Nem csoda, hogy becsavarodott a Ragyogás forgatása alatt.

Heath Ledger a forgatás alatt végig Joker szerepében volt. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

„A testem kimerült volt, de az agyam nem bírt leállni” - Heath Ledger és A sötét lovag

Az ausztrál színészre 2008. január 22-én holtan talált rá Manhattani lakásában házvezetőnője. Halálát véletlen gyógyszer túladagolás okozta, állítólag hat különféle nyugtatót vett be, amelyeket receptre kapta. Sokak szerint a "véletlen halálának" sok köze van egy bizonyos 2007-es The New York Times interjúhoz, amely A sötét lovag című forgatással kapcsolatos:

A múlt héten valószínűleg átlagosan két órát aludtam egy éjszaka. Nem tudtam abbahagyni a gondolkodást. A testem kimerült volt, de az agyam nem bírt leállni.

Ledger még úgy is készült az őrült tömeggyilkos Joker szerepére,

hogy teljesen elszigetelődött. A vélemények megoszlanak, hogy pontosan mennyi időre, de minimum hat hétre bezárkózott egy londoni hotelszobába .

. Ez idő alatt elkezdett vezetni egy úgynevezett „Joker-naplót” , amelyet aggasztó és ijesztő képekkel és írásokkal töltött meg. Például a már emlegetett Stanley Kubrick hátborzongató rendezésében készült Mechanikus narancs című filmből helyezett el képeket, de voltak benne Joker kártyák, bohócok és hiénák is.

, amelyet aggasztó és ijesztő képekkel és írásokkal töltött meg. Például a már emlegetett hátborzongató rendezésében készült című filmből helyezett el képeket, de voltak benne is. A method acting (teljes átlényegülés) híres módszerét alkalmazta, vagyis a szerepből soha nem jött ki a forgatás alatt, még a szünetekben sem.

(teljes átlényegülés) híres módszerét alkalmazta, vagyis a szerepből soha nem jött ki a forgatás alatt, még a szünetekben sem. Direkt meghízott és rendhagyó módon kezdett öltözködni és viselkedni. Még pszichológiai kutatást is végzett, hogy megértse, Joker miért vált egy őrült anarchistává.

Vajon megérte a teljes átlényegülés, ha Ledgert nem hagyták nyugton aludni Joker gondolatai?