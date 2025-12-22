Orbán Viktor frappáns hasonlattal adta át az M4-es autóút legújabb szakaszát
Átadásra került az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza.
2025. december 22-én, hétfő délelőtt Orbán Viktor – többek közt – Lázár János társaságában átadta az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát.
A magyarok pénzének sokkal jobb helye van az Alföldön, például egy korszerű út formájában, mint egy ukrán oligarcha zsebében. Átadtuk az M4-es autóút legújabb szakaszát.
– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.
