„Minden jó, ha jó a vége!” - közös videóval üzent Orbán Viktor és Lázár János

Különleges videóval jelentkezett a két politikus.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 20:36
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Lázár János videó

Orbán Viktor és Lázár János közös videóval jelentkezett a telt házas szegedi Háborúellenes Gyűlésről. A két politikus a rendezvény emlékezetes pillanatairól osztott meg egy rövid videós összeállítást a Facebookon.

Minden jó, ha jó a vége! Ha nem jó, akkor az még nem a vége!

- írták a bejegyzésükben.

 

