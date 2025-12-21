„Minden jó, ha jó a vége!” - közös videóval üzent Orbán Viktor és Lázár János
Különleges videóval jelentkezett a két politikus.
Orbán Viktor és Lázár János közös videóval jelentkezett a telt házas szegedi Háborúellenes Gyűlésről. A két politikus a rendezvény emlékezetes pillanatairól osztott meg egy rövid videós összeállítást a Facebookon.
Minden jó, ha jó a vége! Ha nem jó, akkor az még nem a vége!
- írták a bejegyzésükben.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre