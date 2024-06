Elkápráztatta a világot a MOL Campus, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Liget Budapest Projekt fejlesztései két díjat is hazahozhattak a rangos nemzetközi díj, a Nemzetközi FIABCI megmérettetésén. Büszkén mondhatjuk, hogy ma a Városligetben található a világ két legjobb és legtöbbet díjazott kortárs középülete: a Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza. Köszönettel tartozunk a két ház tervezőjének, Ferencz Marcelnek Sou Fujimoto-nak valamint partnereiknek, illetve a Városliget Zrt. minden dolgozójának, akik világviszonylatban is kiemelkedő értékű, egyedi és minden ízében a ligeti helyszínre álmodott építészeti remekműveket alkottak meg. Ezzel immár a magyar főváros különlegesen gazdag építészeti örökségének szerves részeivé váltak.

Örömmel tapasztaljuk, hogy bármerre is mutatjuk be a Városliget megújításának eredményeit - akár a hazai, akár a nemzetközi térben - a Liget projektre mindenhol egyfajta benchmarkként tekintenek. A megvalósult, illetve megújult kulturális intézmények egy helyszínen, nagy sűrűségben páratlan szinergiákat hoztak létre, melyek egyszerűen nem reprodukálhatóak barnamezős területeken. Itt a 150 éves intézmények békésen megférnek egymás mellett az újakkal, és alkotnak egy élő rendszert, miközben a természet, a park élményfunkciókkal, rekreációs lehetőségekkel körülöleli őket. Ilyen a világon nincs máshol, erre a nemzetközi városfejlesztéssel foglalkozó szakmai kiállításokon, konferenciákon és díjátadókon mindenki fölkapja a fejét. Ennek is köszönhető, hogy a fejlesztéseinket már 8 milliónál is többen látogatták meg, és Európa kulturális és turisztikai térképén a Városliget, mint kulturális negyed, csillogó ponttá vált.”