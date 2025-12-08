Ez neked is jól jöhet: így tedd macskabiztossá a lakásodat karácsonykor

A karácsonyfa beszerzése az ünnepi időszakban nem kis bosszúsággal jár, onnan kezdve hogy milyet, mennyiért és milyen díszekkel öltöztetjük fel az otthonunkban. Még ha meg is volnánk a korábbi pontokkal, ne is beszéljünk a kis kedvenceinkről, legfőképp a macskákról, akik azonnal ámulatba esnek, amint felvillannak a karácsonyi égősorok a fán. Egy macskaviselkedés-szakértő megosztotta, milyen módszerekkel tudjuk a leghatékonyabban elérni, hogy a karácsonyfánk védve legyen a cicáktól.

A karácsonyfa szenvedi meg a legjobban a cicák csodálatát az ünnepi időszakban, ezért fontos, hogy mi előbb felkészüljünk / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A karácsonyfa vs macska? Így védd meg!

A cicák rendkívül intelligens, kíváncsi természetű állatok, amelyekben akkor is élnek a vadászösztönök, ha kizárólag lakásban élnek. A karácsonyfák magasabb pontot kínálnak nekik, ahonnan szemügyre vehetik a jól ismert és bejáratot birodalmukat, és csillogó, lógó díszekkel csábítják őket, amelyek feltehetőleg zsákmányra emlékeztethetik őket. Nem csoda, hogy a macskák beltéri játszótérként tekintenek a karácsonyfára, és decemberben gyakran okoznak körülötte kisebb-nagyobb felfordulást.

Wild at Heart macskaviselkedés-specialistája, Shani, TikTokon tett közzé egy videót az aggódó gazdik számára, akiknek gondot okoz, hogy macskájuk feldönti a karácsonyfát.

A legtöbb módszerem a megelőzésre koncentrál. Ne felejtsük el, hogy a macskák függőlegesen érzékelik a világukat, ha látnak egy fát, mászni akarnak rá. Nem hibáztathatjuk őket ezért, de átirányíthatjuk ezt a teljesen természetes ösztönt valami olyanra, amire inkább szeretnénk, hogy felmásszanak, és ne a karácsonyfára. Legyenek magas macskafáid, legalább másfél méteresek, és minden alkalommal jutalmazd és erősítsd meg a viselkedést, amikor a cicád a macskafát használja

- tanácsolta a videóban a szakértő.

A szakértő azt is javasolja, hogy a macskafát akár a karácsonyfa közelébe is lehet tenni, de kellő távolságban legyenek egymástól.

Ha egy macska a fa törzsét használja kaparófának, érdemes azt alufóliával bevonni, mert általában nem szeretik a tapintását. Van, aki az egész fa alját lefedi alufóliával.

További lehetőségként tobozokat is el lehet helyezni, mert a macskák nem kedvelik az érzetet a talpuk alatt. Emellett számos spray és illat kapható, amellyel az egész fát, sőt annak alját is be lehet fújni, így távol tartva a macskát - írja az Express.