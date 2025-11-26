„Ez szakmailag katasztrófa lenne!” – az Állatvédelmi DPK alapítója kiakadt a kutya-macskaadóra, szerinte a felelős gazdákat büntetné a Tisza-program

A botrányos Tisza-programnak nemcsak a kisállatadóval kapcsolatos része verte ki a biztosítékot az állattartóknál, hanem az az új részlet is, hogy a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos terhet tennének: a kutya- és macskaeledeltől kezdve a macskaalmokon át egészen a hüllők és papagájok speciális takarmányáig. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, az Állatvédelmi DPK alapítója nem kímélte az ötletet. A szakember szerint a terv pont azokat sújtaná, akik ma is mindent megtesznek az állataikért, miközben a felelőtlen állattartókat gyakorlatilag nem érintené.

A Tisza párt kisállatadója a felelős kisállattartókat büntetnék leginkább (Fotó: Reshetnikov_art / Shutterstock)

A kisállatadó „nem azt sújtaná, akit kellene”!

Vetter Szilvia egy hosszú posztban fejtette ki, miért tartja rendkívül károsnak a Tisza-programban szereplő adóemelést:

Éppen ezért látom problémásnak ezt az elképzelést: nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe. A felelőtlen állattartóknak ugyanis éppen az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre. A felelőtlen kutyatartás például sok esetben sajnos azt jelenti, hogy a kutyák moslékot esznek, nincs rendes házuk, nyakörvük vagy pórázuk, és még az alapvető felszereléseket sem kapják meg. Ha ezek a termékek drágulnak, a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet.

A Ripost által idézett szakember szerint ráadásul a civil állatvédő szervezetek járnának a legrosszabbul, akik amúgy is naponta küzdenek a túlélésért.

Életbevágó következményei lehetnek

Vetter Szilvia külön felhívta a figyelmet arra is, hogy az egzotikus állatoknál a speciális takarmány drágulása akár életveszélyes is lehet:

Ezek az állatok rendkívül érzékenyek, és a megfelelő takarmány nem luxus, hanem életmentő.

– hangsúlyozta.

A kiszivárgott dokumentum körüli botrány már így is hatalmas, de a kisállatadó és a kisállat-termékekre rakott plusz teher most újabb frontot nyitott. Úgy tűnik, a Tisza-program egyre több olyan csoportot hoz nehéz helyzetbe, akik eddig is jelentős terheket viseltek. Ez az eset is azt bizonyítja, hogy a Tisza kifejezett ártó szándéka mellett szakpolitikai kérdésekben egyszerűen végtelenül dilettáns.