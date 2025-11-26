RETRO RÁDIÓ

„Ez szakmailag katasztrófa lenne!” – az Állatvédelmi DPK alapítója kiakadt a kutya-macskaadóra, szerinte a felelős gazdákat büntetné a Tisza-program

Újabb botrány a kutya-macskaadót is tartalmazó 1300 milliárdos megszorításról szóló, kiszivárgott Tisza-program körül. A téma egyik legfontosabb szakértője, Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, az Állatvédelmi DPK alapítója is kiakadt, aminek a Facebookon keményen hangot is adott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 13:11
Tisza Párt állattartó adó

A botrányos Tisza-programnak nemcsak a kisállatadóval kapcsolatos része verte ki a biztosítékot az állattartóknál, hanem az az új részlet is, hogy a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos terhet tennének: a kutya- és macskaeledeltől kezdve a macskaalmokon át egészen a hüllők és papagájok speciális takarmányáig. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, az Állatvédelmi DPK alapítója nem kímélte az ötletet. A szakember szerint a terv pont azokat sújtaná, akik ma is mindent megtesznek az állataikért, miközben a felelőtlen állattartókat gyakorlatilag nem érintené.

állat
A Tisza párt kisállatadója a felelős kisállattartókat büntetnék leginkább (Fotó: Reshetnikov_art /  Shutterstock)

A kisállatadó „nem azt sújtaná, akit kellene”!

Vetter Szilvia egy hosszú posztban fejtette ki, miért tartja rendkívül károsnak a Tisza-programban szereplő adóemelést:

Éppen ezért látom problémásnak ezt az elképzelést: nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe.

A felelőtlen állattartóknak ugyanis éppen az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre. A felelőtlen kutyatartás például sok esetben sajnos azt jelenti, hogy a kutyák moslékot esznek, nincs rendes házuk, nyakörvük vagy pórázuk, és még az alapvető felszereléseket sem kapják meg.

Ha ezek a termékek drágulnak, a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet.

A Ripost által idézett szakember szerint ráadásul a civil állatvédő szervezetek járnának a legrosszabbul, akik amúgy is naponta küzdenek a túlélésért.

Életbevágó következményei lehetnek

Vetter Szilvia külön felhívta a figyelmet arra is, hogy az egzotikus állatoknál a speciális takarmány drágulása akár életveszélyes is lehet:

Ezek az állatok rendkívül érzékenyek, és a megfelelő takarmány nem luxus, hanem életmentő.

– hangsúlyozta.

A kiszivárgott dokumentum körüli botrány már így is hatalmas, de a kisállatadó és a kisállat-termékekre rakott plusz teher most újabb frontot nyitott. Úgy tűnik, a Tisza-program egyre több olyan csoportot hoz nehéz helyzetbe, akik eddig is jelentős terheket viseltek. Ez az eset is azt bizonyítja, hogy a Tisza kifejezett ártó szándéka mellett szakpolitikai kérdésekben egyszerűen végtelenül dilettáns.

Vetter Szilvia egyértelművé tette:

A cél nem a büntetés, hanem a felelős gazdák támogatása és az állatok jólétének javítása kellene legyen.

Nézd meg a botrányos Tisza-programról szóló videót:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu