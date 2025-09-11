Századvég: A magyar háztartások belerokkannának a Tisza programjába

„Magyar Péter teljesítené Brüsszel elvárását és elvágná az orosz energiahordozóktól hazánkat. A tiltás egy átlagos magyar család áram- és gázszámláját évente 510 ezer forinttal, egy alacsony jövedelműét pedig 540 ezer forinttal növelné, ezt több mint egymillió háztartás nem tudná kifizetni” – közölte a Századvég csütörtökön az MTI-vel.

Fotó: Ripost

Közleményük szerint Magyar Péter kettős nyomás alá helyezné a háztartásokat: egyfelől kiderült, hogy a Tisza drasztikus adóemelési terve a hazai munkavállalók nagyobb részének csökkentené a rendelkezésre álló jövedelmét. Másfelől a párt hivatalos programjának részévé tette az orosz energiahordozók tiltására vonatkozó brüsszeli törekvést, ami literenként ezer forint fölötti üzemanyagárakat és a jelenleginél három és félszer magasabb rezsidíjakat eredményezne, így drasztikusan megemelkednének a családok költségei. Kiemelték, a Tisza alelnöke egy fórumon elmondta, hogy a választások előtt nem szabad megszorításokról beszélni – mert ha mindent elmondana, akkor megbuknának –, viszont ha nyernek, utána „mindent lehet”.

A párt tanácsadója pedig egy másik alkalommal arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés megkérdőjelezését egyelőre nem javasolja, mert az „meleg dolog”, de egy idő után elő lehetne venni – tették hozzá. Magyar Péter tervezett megszorításai azonban olyan mértékű társadalmi károkkal járnának, amelyek nem hagyhatóak figyelmen kívül – állította a Századvég ezért kiszámolta, hogy a Tisza energiaprogramjának milyen következményei lennének a leginkább kitett családokra nézve. Az elemzés alapján egy háztartás energiaigényét elsősorban nem a jövedelme határozza meg, hanem olyan tényezők, mint a lakóingatlan mérete, a háztartásban élők száma, a berendezések mennyisége vagy az eszközök hatékonysága.

„Az összefüggést a magyar adatok is alátámasztják: hazánkban a különböző kereseti csoportok átlagos rezsiköltségiben kis eltérés tapasztalható”

– írták, hozzátéve, hogy a legnagyobb kiadásai a legalacsonyabb jövedelmi ötödnek vannak (évente 209 ezer forint) a legkisebb kiadásai pedig a legtehetősebb ötödnek (192 ezer forint), a kettő közötti különbség 17 ezer forint.