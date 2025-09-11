A cégek adóját is durván megemelné Magyar Péter

Nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelésére is készül a Tisza Párt – tudta meg az Index a párt szakértőinek előkészítő munkáját ismerő forrásokból. 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek Magyar Péterék!

Értesüléseiket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette - írja a Ripost.

Közel háromszorosára emelkedhet a társasági adó

Információik szerint a jelenlegi 9 százalékról 25(!) százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés oka, hogy a Tisza Pár úgy érzik, hogy a 9 %-os adó „adóparadicsommá” teszi Magyarországot. Ami nyilvánvalóan nem tetszik Brüsszelnek!

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – információik szerint – akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.

Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

A már korábban nyilvánosságra került szja-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy „kijöjjön a matek”, és a kampány során tett, egyre gyarapodó ígéreteit tartani tudja Magyar Péter.

Pánikot okozott az szja-emelés tervének kiszivárgása a Tiszán belül

Mint ismert, nemrég egy az Index birtokába került belső feljegyzés alapján megírták, hogy a Tisza Párt a családtámogatási rendszer „korrekciójára” és brutális szja-emelésre készül. Az általuk elképzelt háromkulcsos, progresszív adó bevezetése esetén 416 ezer forintos jövedelem fölött már nem a jelenlegi 15, hanem 22 százalékos kulcs lépne érvénybe. 1 millió 250 ezer forintos fizetéstől pedig egy harmadik 33 százalékos adókulcs szerint kellene adózni.