Már pedig a dínók igenis léteznek, legalább is ennyire élethűnek még sosem láttuk őket - Galéria!

Bár soha, senki nem látott még élő dinoszauruszt, ezek a 65 millió évvel ezelőtt élt lények egyszerűen nem tudnak kimenni a divatból. Gyermekként magam is rajongtam ezekért a fantasztikus lényekért, melyekről mesék, filmek tömkelege készült és készülni fog. Emlékszem, hogy én is mennyire imádtam Denverért, az utolsó dinoszauruszért és jóval később már apaként a gyermekem maga is "dinológus" lett, sőt többször is közölte, hogy ő bizony régész lesz és dinókat fog kutatni.

Ki ne akart volna eddig megülni egy dinót, most itt a lehetőség Fotó: Végh István / Metropol

Régész lehetsz Te is

Minden olyan vágy, elképzelés, ami megfordul a gyerekek, illetve a dinoszauruszokért rajongó felnőttek fejében az most lényegében megvalósul a budapesti kiállításon. Többek között a hihetetlenül életszerű lények már magukban élményszámba mennek, de a szervezők gondolva arra, hogy többségében családok látogatnak majd el a kiállításra a felfedezés élményét is biztosítják nekik, és kincseket és leleteket áshatnak ki, találhatnak meg a homokban az úgynevezett Kids Zone-ban. Emellett a dínókat színezhetnek is, majd műveiket “sketch and post” kifestővel azonnal meg is nézhetik digitálisan a Dinoverzum falain a gyerekek.

Átélhetjük, hogy milyen is lehetett a jura korban Fotó: Végh István / Metropol

Szelidíts dínót

Bevallom sajnáltam, hogy nem vagyok gyermek, mert imádtam volna átélni magam is azt, amit a kisfiam kurjongatva tett meg, amikor megült egy dinót, mintha egy rodeón lenne.

A legmodernebb technikát sem nélkülözi a tárlat, hiszen VR szemüvegekkel átélhetjük, hogy milyen lehetett az őserdőben 65 millió évvel ezelőtt, milyen látványt nyújtott akkor a bolygónk és hogyan éltek rajta az akkor azt uraló lények.

Tekintsd meg galériánkat: