A 17. emeletről zuhant a mélybe a sikeres vállalkozó

Egy brit üzleti mogul, az ASOS online kiskereskedő társalapítója, életét vesztette. A sikeres vállalkozó, Quentin Griffiths rejtélyes módon kizuhant egy 17. emeleti erkélyről Thaiföldön.

Kizuhant a 17. emeletről egy sikeres vállalkozó, milliomos (Fotó: Shutterstock)

Rejtélyes halált halt egy milliomos vállalkozó

A londoni születésű Quentin Griffiths 2000-ben társalapítója volt a cégnek, majd 2005-ben kilépett, 2007-ben pedig Thaiföldre költözött. Az 58 éves férfi állítólag kizuhant 17. emeleti thaiföldi lakása erkélyéről. Szörnyethalt.

A holttestet a mentőszolgálatok találták meg és bár a lakásban nem voltak dulakodásra, támadásra utaló jelek, egyelőre nem zárták ki az idegenkezűséget. A halál okának megállapításához elengedhetetlen a boncolás, ám az azzal járó vizsgálatok akár több hónapig is elhúzódhatnak.

A rendőrség elmondta, hogy a milliomos egyedül tartózkodott a lakásában, ami belülről zárva volt.

Támogatjuk egy Thaiföldön elhunyt brit állampolgár családját, és kapcsolatban állunk a helyi hatóságokkal

– idézte a LadBible az eset kapcsán a brit külügyminisztérium szóvivőjét.

A tragédia rögtön azután következett be, hogy volt felesége lopással vádolta a mogult, állítása szerint Quentin félmillió fontot (218 millió forint) lopott a közösen működtetett cégüktől. A nő hozzátette, hogy a férfi szerinte dokumentumokat hamisított, a nyomozóknak ez gyanús lett és letartóztatták, hogy kihallgathassák. Az ellene felhozott vádakat tagadta, ezt követően szabadon engedték.

A háromgyermekes édesapa négy év után mondott le a marketingigazgatói posztról, bár más vállalkozásai is voltak, azok közel sem voltak ennyire sikeresek. Miután elvált az első feleségétől, újraházasodott, új kedvesétől született egy fia és egy lánya, majd az ő útjaik is különváltak. A brit születésű mogul halálával kapcsolatban tart a nyomozás.