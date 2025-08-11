„Olyanok az izmai, mint a tejföl” – elképesztők kórral küzd a 14 éves Bori

A 14 éves Tamás Borika oroszlányi kislány hypotóniával, súlyos izomgyengeséggel él. Fejlesztése évente több millió forintba kerül, de szülei nem veszítik el a reményt. Az Aranyhaj világa Alapítvány létrehozásával nemcsak saját lányuk fejlődését segítik, hanem más, hasonló helyzetben lévő gyermekeket is támogatnak – lelkileg és anyagilag egyaránt.

Remény Bori jövőjéért, így küzd Barbara minden nap, hogy kislánya fejlődjön! (Olvasói fotó)

„Olyanok az izmai, mint a tejföl”

Bori élete nem úgy indult, ahogy egy átlagos gyermeké. A várandósság alatt nem jelentkeztek különösebb problémák, születése után viszont valami mégsem stimmelt. Három hónaposan kapta meg az első diagnózist: extrém hipotóniás. Lényegében, Bori szinte teljesen izomtalan, laza teste van, amely még az orvosokat is meglepte. A szülők végigjárták a különböző fázisokat: tagadás, düh, elfogadás. Ma már nincsenek hamis reményeik. Azonban van hit, szeretet, céltudatosság és realitás.

Szegénykém, úgy nézett ki, mint egy kis béka, amikor megszületett, vörös volt, össze volt nyomódva. Aztán nem mozgott. Éreztem, hogy valami nem stimmel. Az izmai nagyon puhák voltak, nem fejlődtek, most is olyanok az izmai, mintha tejföl lenne. Remegve jár, mert fél, hogy elesik

– meséli Laky Barbara, Bori anyukája.

Sokáig dühös voltam. Mindenre és mindenkire. A világra, az egészséges családokra, a boldog anyákra. Azt, aki terhesen dohányzott, meg tudtam volna ütni. El kellett gyászolnom azt, amit elképzeltem. Az egészséges gyereket, az anyaság másik verzióját. El kellett fogadnom, hogy nekem ezt adta az élet, ez az én utam. A fejlődés évekbe telt. Kórházból fejlesztésre, onnan gyógytornára, terápiákra jártunk. Rengeteg pénz, energia és hit kellett a javulásért

– meséli őszintén Barbara.

A Borsóházba jár terápiára Bori, amelynek költsége magas, de a gyógyulást csak az intenzív fejlesztés hozhatja meg. Közben ott volt a család is: két kisebb testvér, egy új élet ritmusa, és az anyai gondoskodás, ami sokkal több, mint napi rutin. Azonban Bori még mindig nem kommunikál a szokványos módon, de akik vele élnek, azok értik.

Az egyik orvos azt mondta: ilyen súlyos hipotóniás gyereket még nem látott az országban. A kislányom nyolcéves korában vallotta be az orvos, azt gondolta, Bori sosem fog járni. Azonban már áll, mozog, néha jár. A cél az, hogy egyszer önállóan járjon, segítség nélkül. Talán eljön a nap, amikor egyedül tud majd enni, inni. De azt már elfogadtuk, hogy egyedül élni soha nem fog. Sokáig reméltük, hogy legalább értelmileg fejlődik majd, de sajnos ez sem történt meg. Ő egy nagy baba, csak épp 14 éves. Sokat gondolkodom azon, mi lesz vele, ha mi már nem leszünk

– teszi hozzá Barbara.

Ő valójában okosabb, mint ahogy azt hinnénk! Ha Bori nem akarná, akkor soha nem tanult volna meg járni. Régen azt hittem, hazudik az az anyuka, aki azt mondta: ezt el kell fogadni, a gyerek amúgy sem lenne önmaga, ha nem ilyen lenne. Azt gondoltam, mindig lehetne jobb. De most már tudom, mit érzett. Mert ha Bori más lenne… akkor talán nem lenne ő. Ha lehetne varázsolni, nem kívánnám, hogy beteg legyen! De már nem akarom, hogy meggyógyuljon. Ő így a Bori. Ő így a mi lányunk. És mi mélységesen szeretjük őt

– mondja Bori anyukája mosollyal az arcán.