„Belenézek a szemébe és látom, élni akar” – Ábel kitartásból és akaratból is példát mutat

Ábel egy nagyon életvidám, kitartó kisfiú. Bár nem tud beszélni, a boldogságát minden mozdulata és tekintete sugározza. Természetesen, amikor fájdalmai vannak, az neki is nehéz, de még ezekben a pillanatokban is ott van benne az élni akarás. Ő valóban élni akar, és minden nap meg is küzd ezért. Az utóbbi időben hatalmasat fejlődött értelmileg is. Már sok mindent megért, figyel ránk, és reagál. Például ha szólok neki, hogy ne nyúljon a kanüljéhez, akkor megérti, és legtöbbször hallgat is rám, néha még vissza is kiabál. Eljutottunk oda, hogy ő maga is szeretne fejlődni, nyitott a fejlesztésre, és örömmel fogadja azt. Ez óriási dolog! Természetesen vannak nehezebb napjai is, például a fogzás nagyon megviseli. De ezek csak pillanatok egy hosszabb úton. Az elfogadásról pedig… mi soha nem fogjuk elfogadni azt, hogy Ábel ilyen kihívásokkal él. Egy szülő ezt nem tudja és nem is akarja elfogadni. Sokszor megkaptuk már a kérdést: „Miért nem adjuk otthonba?” Számunkra ez soha nem volt kérdés. Ábel hozzánk tartozik, így, ahogy van. Az életünk része.