Elvesztette az ötéves kisfiát, így segít most másoknak a hős édesanya

Egy londoni édesanya, Amy Ramsey, akinek az ötéves kisfia, Dillan Ramsey-Akehirt leukémiában hunyt el, szívszaggató módon valóra váltotta gyermeke utolsó kívánságát.

Így váltotta valóra a kisfia utolsó kívánságát / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A kisfiú legutolsó kívánsága ugyanis az volt, hogy a halála előtt még egyszer kimehessen a szabadba, azonban az orvosi körülmények és a megfelelő hely hiánya ezt lehetetlenné tették. Dillan végül 2024 júniusában hunyt, miután már négy éve küzdött a betegségével. Amy most más gyerekeknek adja meg azt, amit a saját fiának nem tudott: a szabad levegőt, a napfényt és egy olyan helyet, ahol gyerekek lehetnek. A Royal London Hospital tetején kialakított „Dilly’s Den” elnevezésű, varázslatos játszóteret Amy egy héttel a fia elvesztése után kezdte megálmodni. A projekt azóta valósággá vált – köszönhetően Amy kitartásának és a közösségi kampánynak.

A játszótér hivatalos megnyitóján Amy a könnyeivel küszködve mondta el:

Bárcsak Dillanért is megtehettem volna ugyanezt, de büszke vagyok arra, hogy most más gyerekeknek nyújthatok valamit.

A „Dilly’s Den” minden részletében a kisfiú emlékét idézi: van benne érzékeny gyerekeknek szóló szenzoros zóna, IV-pólusokhoz konnektor, kerekesszékkel és betegággyal is bejárható útvonal, sőt, még egy beltéri falfestmény is, amely Dillan kedvenc játékait és ápolóit ábrázolja. A hely nem csupán egy játszótér, hanem menedék is a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és szüleik számára.

Amy szavai Dillanhoz így hangzottak:

Ez mind érted van, kisfiam. Remélem, látod. Remélem, tudod, mennyire szeretünk. Minden nevetés, minden nyugodt pillanat, minden megérintett élet – ez mind neked köszönhető.

A projektet olyan hírességek is támogatták, mint Michelle Keegan, Mark Wright és az angol válogatott sztárjai, John Stones és Phil Foden. A játszótér finanszírozása nagyrészt Amy Instagram-követőinek adományaiból valósult meg. Amy autista kislánya, Aiyla is nagyban inspirálta a tér megalkotását:

Ha Dillan is autista lett volna, elviselhetetlen lett volna számára bezárva lenni. Ez a hely azoknak a gyerekeknek készült, akiknek szükségük van a mozgásra, a játékra és a tapintás útján való megértésre.

Dilly öröksége most más gyermekek mosolyában él tovább – Amy pedig a példátlan erejével és szeretetével beírta magát a hősies édesanyák közé - írja a Hello! magazin.