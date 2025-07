Ozzy Osbourne halála előtt teljesült az egyik legnagyobb kívánsága

A zenei világ gyászol: 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath legendás énekese. A családja – köztük felesége, Sharon, akivel több mint 40 évig voltak házasok – vele volt, amikor kedden reggel szülővárosában, Birminghamben meghalt.

Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Az Osbourne család közleményben adta a világ tudtára a szomorú hírt:

„Szavakkal kifejezhetetlen szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett Ozzy Osbourne ma reggel elhunyt. Szerettei körében, szeretettel övezve ment el.”

Ozzy régóta küzdött Parkinson-kórral, több operáción is átesett, és egyre ritkábban lépett színpadra. Mégis, idén nyáron még egyszer utoljára fellépett – az Aston Villa stadionjában megrendezett Back to the Beginning koncerten –, méltó búcsút véve a közönségétől. Felesége, Sharon korábban megerősítette: ez a fellépés nyitotta meg az utat ahhoz, hogy végleg visszatérjenek Angliába, ahogy azt Ozzy régóta szerette volna.

Nem akarok valami hotelszobában meghalni. A családommal akarok lenni. Az unokáimmal.

– nyilatkozta májusban egy interjúban Ozzy Osbourne. A legenda utolsó kívánsága nem sokkal halála előtt teljesült – írja a DailyStar.

Ozzy Osbourne – született John Michael Osbourne – 1948-ban látta meg a napvilágot Birmingham Aston nevű városrészében. Dolgozott gyárban, volt hentessegéd, mígnem csatlakozott barátaihoz, és megalapították a Black Sabbathot – együttesükkel forradalmasították a rockzenét, és megteremtették a heavy metal műfaját.

Habár az utóbbi években egészségi állapota miatt visszavonult, Ozzy mindig is nyíltan beszélt a hazaszeretetéről. 2022-ben a Nemzetközösségi Játékok záróünnepségén is fellépett Birminghamben, ahol így kiáltott a közönségnek: „Birmingham forever!” (Birmingham örök!)