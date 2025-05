"Továbbra is minden nap velünk vagy!" - Megtörték a csendet Madeleine McCann gyászoló szülei

Madeleine elrablásának 18. évfordulójához közeledve szeretnénk ismét megköszönni minden hűséges támogatónknak, hogy mellettünk álltak és soha nem feledkeztek meg Madeleine-ről. Az elhatározásunk, hogy minden követ meg fogunk mozgatni, továbbra is töretlen. Májusban van az eltűnt gyermekek nemzetközi napja, továbbra is megemlékezünk minden eltűnt gyermekről és a családjukról. Nagyon hálásak vagyunk az "Eltűnt emberek" jótékonysági szervezetnek a töretlen munkájukért. Májusban van Madeleine 22. születésnapja is, nem számít, hogy milyen közel vagy távol van most, itt van velünk minden nap, de különösen ezen a napon. Továbbra is ünnepeljük őt, mint a legszebb és legkülönlegesebb embert. A mai napig hiányzik