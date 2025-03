Semmi remény: Megkapják a kegyelemdöfést Madeleine McCann szülei

Az egész világ azért imádkozik, hogy végre kiderüljük, mi is történt valójában a kis Madeleine McCann-nel 2007-ben, immáron 18 évvel ezelőtt. A hároméves brit kislány a szüleivel nyaralt Portugáliában. Az édesanya és az édesapa elmentek vacsorázni, ezen idő alatt pedig kislányuk - két kistestvérével együtt - a szobában aludt. Mire a szülők hazaértek, Maddie-nek már csak hűlt helyét találták. Hiába tett meg mindent a rendőrség, hiába nyomoznak immáron 18 éve gőzerővel, semmi nyoma nincs annak, hogy mi történt a kislánnyal. Most pedig az utolsó reménysugár is szertefoszlik.

A kis Maddie ügye máig rejtély

Noha a rendőrség azóta sem talált semmi nyomot, amelyből ki lehetne indulni Maddie ügyének felderítésében, a nyomozók feltételezése szerint a kislány gyilkosa C. Brueckner lehet. Ezt arra alapozzák, hogy a férfi éppen ebben az időpontban éppen ezen a környéken követett el erőszakos bűncselekményeket. Úgy sejtik, betört a szobába, és mivel nem talált ott értéket, elrabolta a kislányt, hogy váltságdíjat követeljen, ám Maddie nem élte túl az elrablást. Brueckner volt cellatársa is elárulta, hogy a férfi beismerte, eldicsekedett a gyilkossággal, valamint azzal, hogy soha nem fogják rábizonyítani.

Nagyon sokan reménykednek benne, hogy mégis sikerül a börtönben tartani Bruecknert. A férfi jelenleg is a börtönbüntetését tölti a korábbi erőszakos bűntettei miatt, két héten belül azonban szabadon távozhat, ugyanis Maddie gyilkosságát nem sikerült rábizonyítani. A szakértők attól tartanak, hogy amikor a férfi szabadul, egy messzi országba fog menekülni, az arcát pedig át fogja plasztikáztatni, személyazonosságát teljesen meg fogja változtatni. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valóban kiengedik két héten belül, akkor sosem fognak a nyomára bukkanni, és akkor sem lesz felelősségre vonható a kis Maddie megölése miatt, ha végre előkerül a döntő bizonyíték - írja a Mirror.