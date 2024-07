Itt a váratlan fordulat a kis Maddie ügyében: a rendőrség ellen fordult a család

Súlyos kritikát fogalmaztak meg a portugál rendőrséggel szemben. Egy évekkel ezelőtt eltűnt nő családja ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy a rokonukat azért nem tudták időben megtalálni, mert a helyi hatóságok 3 év után voltak csak képesek eltűnt személyként kezelni a szerettüket, aki Madeleine McCannhez hasonlóan nyaralás közben tűnt el. Korábban már többször is voltak olyan sajtóhírek, hogy Madeleine McCann eltűnésének lassan elindult nyomozásában is nyakig benne volt a portugál rendőrség, most úgy tűnik, hogy továbbra sem tanultak a korábbi hibájukból – írja a Bors.

Madeleine McCann eltűnése a mai napig megoldatlan ügy Fotó: Melanie Maps/AFP

Az Irish Mirror számolt be róla, hogy egy ír család elveszítette egy családtagját, és a mai napig nem kaptak választ rá, hogy mi történhetett a szerettükkel. Jean Tighe 38 éves volt, amikor egyedül nyaralt Paredében 2020-ban egy portugál üdülőhelyen, ahol kijelentkezett a szállodájából, azonban soha többet nem tért haza. Utoljára pedig egy brazil férfi társaságában látták, akit azóta sem találtak meg.

Az igazán megrázó az üggyel kapcsolatban azonban az, hogy három évvel később jelent csak meg a nő neve az eltűnt személyek adatbázisában Portugáliában.

Az ír hatóságok pedig az első perctől kezdve, hogy a család jelezte számukra az eltűnést, kérvényezték a portugál kollégáiktól a cselekvést. A család egyik barátja Madeleine eltűnésével hozta párhuzamba az esetet a lapnak:

A McCann családnak komoly fenntartásai voltak azzal kapcsolatban, ahogy kezelte a rendőrség a lányuk ügyét. Nekem hasonló érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Hagy fogalmazzak határozottan: a portugál hatóságnak komoly kérdésekre kell válaszolniuk, és nem túlzottan izgatja őket a válaszadás. Jean eltűnésével kapcsolatban a nyomozás nem volt megfelelő, egyszerűen rossz volt

– kezdte beszámolóját Brendan Smith, majd hozzátette:

Jean családja semmilyen választ nem kapott az eredményekről, vagy a nyomozás állásáról, semmilyen frissítést. A család türelmesen várja a híreket, de sajnos egyetlen helyi hatóság sem segítőkész

– zárta sorait a család barátja.