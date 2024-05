Tombolnak az eltűnt kisgyerekek szülei: miért költenek ennyit Maddie felkutatására?

Madeleine McCann eltűnése a 21. század egyik legnagyobb rejtélye. A kis Maddie mindössze hároméves volt, amikor 2007 nyarán eltűnt. A szüleivel és testvéreivel volt nyaralni Portugáliában. Egy este a szülők elmentek vacsorázni, s mire hazaértek, Maddie-nek csak hűlt helyét találták. Mindent tűvé tettek, hamarosan azonban a rendőség bejelentette, hogy a kislányt minden bizonnyal elrabolták. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy Maddie azóta meghalt, és a rendőrség is már a holttestet keresi. A szülők azonban továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy lányuk valahol él. Az angol kormány rengeteg pénzt elköltött már arra, hogy kiderítsék, mi történt a kislánnyal. Ezzel kapcsolatban azonban más eltűnt gyerekek szülei is felszólaltak.

Még mindig nem találják a kis Maddie-t

Maddie mellett az egyik leghíresebb eltűnt gyermek történet Ben Needham esete. A kis Ben 1991-ben tűnt el a görögországi Kos szigetén, és bár sok-sok év eltelt azóta és sokat nyomoztak az ügyben, még mindig nem tudni pontosan, hogy mi történt. A kis Ben 21 hónapos volt, mikor eltűnt.

Ezen a héten a belügyminisztérium megszavazta, hogy további 192 ezer fontot adnak a kis Madeleine felkutatására, így ezzel együtt 2007 óta már 13.2 millió fontot költöttek el erre a célra. Ben édesanyja most nyilatkozatot adott, és elmondta, nem érti a kormány döntését. Mert bár annak nagyon örül, hogy Maddie megtalálására sok pénzt költenek, és fontosnak is tartja, hiszen ő maga is átérzi, milyen az, ha az ember gyereke eltűnt, azt azonban nem érti, hogy miért csak Maddie megtalálására költenek ennyit.

Az édesanya azt szeretné, hogy az ő kisfia megtalálására is adjanak ennyi pénzt.

Egy eltűnt gyermek sem lehet fontosabb a másik eltűnt gyereknél

– vélekedett az anyuka.

A Ben-akta nyomozásával megbízott tiszt vissza szeretne menni Kosra, hogy más tanúkkal beszéljen, egyenlőre azonban a kormány nem adott neki erre pénzt. Az anyuka nem érti, hogy miért nem tudnak egy ilyen fontos célra felszabadítani keretet – írja a Mirror.