Csak a könnyek maradnak: a legrosszabb hírt közölte a rendőrség az eltűnt kis Maddie szüleivel

A kis Madeleine McCann ügyének híre már az egész világot bejárta. Az eset már 2007 óta nem hagyja nyugodni a világot. A kislány ugyanis ekkor tűnt el rejtélyes körülmények között a nyaralóból. A család éppen Portugáliában volt nyaralni: az apa és az anya a szállodában hagyta a kis Maddie-t és a testvéreit, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni. Mire hazaértek, a hároméves kislánynak csak hűlt helyét találták.

Hol lehet az eltűnt kis Maddie?

A kis Maddie eltűnése nemcsak Angliát, de az egész világot megrázta. Hosszú ideig senki nem tudta elképzelni, hogy mi történhetett a tüneményes, angyalian mosolygó lánnyal, és hosszan élt a remény, hogy talán egy napon élve kerül elő. Egy ideig a szülőket gyanúsították a gyermek meggyilkolásával, hamarosan azonban mindenki számára világos lett, hogy más lehetett a tettes.

Már senki nem reménykedik abban, hogy életben van

Bár az ügy még mindig rejtély és nem lehet tudni a részleteket, abban sajnos már senki nem reménykedik, hogy a kislány valahol életben van. Ennyi év után is nagy erővel keresik a holttestet, és bizony van egy gyanúsított is Christian B. személyében. A 46 éves férfinak sok ügye volt már: gyerekeket, fiatal lányokat, de még egy idős asszonyt is megerőszakolt már, jelenleg is pedofília és nemi erőszak miatt ül a börtönben – írja a Bors.