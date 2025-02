Mennyi, de mennyi év eltelt már azóta, hogy a kis Madeleine McCann rejtélyes körülmények között eltűnt, és bár tűvé tették érte fél Európát, soha nem találták meg. Az első elképezlés az volt, hogy a halálát a szülei okozták, eltűntették a kislány holttestét, amelyet végül senki nem talált meg. Később bebizonyosodott, hogy ez nem így történt, azóta pedig számtalan koncepció kapott szárnyra. Vannak, akik szerint a csöppség réges régen meghalt, és legfeljebb a holttestét találhatnák meg. Mások szerint azonban a kislányt elrabolták és eladták, ezért valahol még mindig életben lehet. Ez utóbbi csoport képzeleteire épített Julia Wendell, aki azt állította magáról, hogy ő az eltűnt Maddie.

A kis Maddie soha nem került elő

Julia Wendell 2023 februárjában robbant be a köztudatba, a lengyel lány ugyanis azt állította, hogy ő a gyerekként eltűnt Maddie. Állítása szerint nincsenek kicsi kori emlékei, a szülei pedig soha nem mutattak róla kiskori fényképeket, de még történeteket sem meséltek róla. A családját nem érzi vérrokonainak, szerinte ugyanis örökbefogadták őt. Julia végül összebarátkozott egy kuruzsló jósnővel, aki elhitette vele, hogy ő a kis Maddie. Innentől kezdve folyamatosan ezzel ostromolta a nagyközönséget, ám a DNS-tesztek arról árulkodtak, hogy a lány nagyon is lengyel, egy csipetnyi román és litván árnyalattal.

Julia azonban nem adta fel, és újabban zajlatni kezdte a MacCann családot. Folyamatosan hívogatta őket, üzeneteket hagyott nekik, sőt még a házuknál is megjelent és követni kezdte őket. Maddie szülei és két testvére egyébként is napról napra megszenvedik gyermekük hiányát, a zaklatással pedig tovább rontja a helyzetet Julia. Éppen ezért a napokban az angol rendőrség zaklatás miatt letartóztatta, és már el is indult ellene az eljárást. Akár 12 hónapig is őrizetben lehet, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak - írja a Mirror.