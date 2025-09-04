Sokkoló: Rágógumitól került kórházba egy 12 éves fiú

Az angliai Swindonból származó 12 éves fiú, Oliver Wood kórházba került, miután egyetlen nap alatt több mint 50 darab Tyson Fury Furocity koffeines rágógumit fogyasztott el. A gyerek négy csomagot vásárolt barátaival mindössze 1 fontért a Farmfoodsban, azt gondolva, hogy egyszerű rágóról van szó.

Koffeintartalmú rágógumit evett a fiú, amely veszélybe sodorta az életét Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Valójában több mint 2000 mg koffeint vett magához – ez körülbelül 20 kávénak vagy 25 Red Bullnak felel meg. Röviddel ezután mellkasi fájdalmakra, remegésre és szívdobogásra panaszkodott, majd édesanyja Anne-Marie Willis mentőt hívott. „Őszintén azt hittem, hogy meghalhat. Halálra rémültem” – mondta az anya, aki teljes munkaidős ápolóként dolgozik. Oliver szíve annyira felgyorsult, hogy órákig figyelték a kórházban, vérvizsgálatokat végeztek rajta, és csak hajnalban engedték haza, amikor állapota stabilizálódott. Az anya szeretné felhívni a figyelmet a veszélyre: „Nem az a probléma, hogy létezik a termék – hanem az, hogyan adják el. Egy doboznyi rágó annyi koffeint tartalmaz, mint 23 Red Bull. Egy 12 évesnek senki sem adna el 23 Red Bullt, ugye?” - olvasható a Mirror cikkében.

Rágógumi gyerekeknek? Koffein kizárva

A Bupa egészségügyi portál szerint egy 10 éves gyerek számára a biztonságos koffeinmennyiség legfeljebb 90 mg naponta, vagyis két gyenge tea. A rágógumiban viszont egyetlen csomag is 1840 mg-ot tartalmaz. Anne-Marie panaszt tett a Farmfoodsnál, amely mindössze egy 10 fontos vásárlási utalvánnyal kárpótolta. A cég közölte: „Jelenleg nincs korhatár az ilyen termékek árusításánál, de kérjük dolgozóinkat, legyenek körültekintőek.”

Az anya szerint fia történetének „szerencsés” kimenetele volt, de más gyerekek nem biztos, hogy ilyen könnyen megússzák. „A szülőknek nem kellene attól tartaniuk, hogy ha a gyerekük elmegy a boltba, és véletlenül túladagolja magát. Ez országos jelentőségű ügy” – hangsúlyozta.