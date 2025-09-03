RETRO RÁDIÓ

„Éppen az életjeleket vizsgáljuk” – szörnyű támadás ért egy 8 éves kisfiút

Mentőhelikopter szállította kórházba a gyermeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 15:00
család helikopter műtét cápa kisfiú

Élet-halál harcát vívja a kórházban egy nyolcéves kisfiú, miután egy cápa rátámadt és súlyosan megsebesítette a családjával együtt Floridában, Key Largo közelében üdülő gyermeket.

kisfiút támadt meg a cápa
A kisfiú rengeteg vért veszített a cápatámadás során (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A tragikus eset hétfő délután, nem sokkal fél négy előtt történt a Horseshoe zátony közelében. A gyermek édesapjával és testvérével úszott, amikor a cápa rátámadt, és a térd fölött mély sebet ejtett a lábán. A kisfiú jelentős vérveszteséget szenvedett. Egy közeli búvárhajó sietett a segítségére, amely a családot visszakísérte a Garden Cove kikötőbe, ahol már a mentők várták a sérültet. A kiérkező elsősegélynyújtók szerint a kisfiú sápadtnak tűnt, miközben kétségbeesetten próbálták megállítani a vérzést – írta a Mirror.

A kisfiút kritikus állapotban, helikopterrel szállították a Miamiban található Jackson Memorial Kórház Traumaközpontjába, ahol még hétfő éjjel sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta – erősítette meg Rick Ramsay seriff a Miami Heraldnak. A hatóságok eddig nem hozták nyilvánosságra a gyermek személyazonosságát, és az orvosok sem tudják megmondani, mennyi időt vehet igénybe a felépülése.

A hétfői esetnél egyelőre nem erősítették meg, pontosan melyik cápafaj támadt a kisfiúra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
