„Éppen az életjeleket vizsgáljuk” – szörnyű támadás ért egy 8 éves kisfiút

Élet-halál harcát vívja a kórházban egy nyolcéves kisfiú, miután egy cápa rátámadt és súlyosan megsebesítette a családjával együtt Floridában, Key Largo közelében üdülő gyermeket.

A kisfiú rengeteg vért veszített a cápatámadás során (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A tragikus eset hétfő délután, nem sokkal fél négy előtt történt a Horseshoe zátony közelében. A gyermek édesapjával és testvérével úszott, amikor a cápa rátámadt, és a térd fölött mély sebet ejtett a lábán. A kisfiú jelentős vérveszteséget szenvedett. Egy közeli búvárhajó sietett a segítségére, amely a családot visszakísérte a Garden Cove kikötőbe, ahol már a mentők várták a sérültet. A kiérkező elsősegélynyújtók szerint a kisfiú sápadtnak tűnt, miközben kétségbeesetten próbálták megállítani a vérzést – írta a Mirror.

A kisfiút kritikus állapotban, helikopterrel szállították a Miamiban található Jackson Memorial Kórház Traumaközpontjába, ahol még hétfő éjjel sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta – erősítette meg Rick Ramsay seriff a Miami Heraldnak. A hatóságok eddig nem hozták nyilvánosságra a gyermek személyazonosságát, és az orvosok sem tudják megmondani, mennyi időt vehet igénybe a felépülése.

A hétfői esetnél egyelőre nem erősítették meg, pontosan melyik cápafaj támadt a kisfiúra.