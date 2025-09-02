RETRO RÁDIÓ

Óriási fordulat a milliárdos által meglopott kisfiú ügyében

Futótűzként terjedt az interneten a botrányos eset. Itt a folytatás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 07:30
Mint azt a Metropol megírta, vírusként terjedt és nagy felháborodást váltott ki egy videó az US Openről, melyen egy felnőtt szurkoló elvette egy kisfiú elől a lengyel teniszező, Kamil Majchrzak frissen dedikált sapkáját. A történet azonban meglepő fordulatot vett, miután a sportoló értesült a botrányos esetről, a tettek mezejére lépett és az interneten kért segítséget, hogy megtalálhassa a meglopott kisfiút. Próbálkozása sikerrel járt. Jöjjenek a részletek!

A teniszező végül sikeresen felkutatta a meglopott kisfiút (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A lengyel játékos pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratta augusztus 28-án, csütörtökön, amikor legyőzte a kilencedik kiemelt Karen Khachanovot az US Openen. A mérkőzés után a lelátóhoz sétált, hogy autogramokat osszon a rajongóknak. Ekkor adta át az egyik aláírt, Asics márkájú sapkáját egy kisfiúnak. Ám a közvetítést figyelemmel kísérők megdöbbenve láthatták, ahogy egy felnőtt férfi – fittyet hányva a láthatóan elszomorodott gyermekre – elvette a sapkát, és betette a saját táskájába. Az esetet videóra vették, és a felvétel villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában. Amikor Majchrzak tudomást szerzett a történtekről, azonnal cselekedett. Instagramon üzent: „Sziasztok, tudnátok segíteni megtalálni azt a kisfiút a meccsemről? @usopen @eurosportpl” – írta.

Nem sokkal később sikerült kapcsolatba lépnie a kisfiúval, akit Brocknak hívnak, és újra találkozhattak. A teniszező több fotót és videót is megosztott az Instagramon, amelyeken együtt látható a gyermekkel. A rajongók áradoztak a sportoló gesztusáról. Egy hozzászóló így írt: „Nagyszerű, hogy a játékos megmutatta, van még igazság a világban.” Egy másik így fogalmazott: „A teniszező Kamil Majchrzak, és ez egy igazi úriemberhez méltó gesztus. Le a kalappal előtte!” – írta a Lad Bible.

Később kiderült, hogy a sapkát elragadó férfi nem más, mint Piotr Szczerek, egy lengyel milliomos vállalkozó, a Drogbruk nevű burkolóanyag-gyártó cég vezérigazgatója. Majchrzak elmondta: „Nyilvánvalóan valami félreértés történt. Ő is szerette volna helyrehozni a dolgot, ezért a közösségi médián keresztül átadtam neki Brock anyukájának az elérhetőségét. Így talán ő maga is jóvá tudja tenni a hibáját.”

Szeptember 1-jén Szczerek hivatalosan is elismerte, hogy ő szerepel a videón, és bevallotta: „óriási hibát követett el”. Egy Facebookon közzétett nyilatkozatában bocsánatot kért: „Szeretnék világosan bocsánatot kérni a kisfiútól, a családjától, a rajongóktól és magától a játékostól is.” A magyarázatában hozzátette: „Az örömmámorban, a győzelem utáni tömegben meg voltam győződve arról, hogy a teniszező felém nyújtotta a sapkát – a fiaimnak, akik korábban autogramot kértek. Ez a félreértés okozta, hogy kinyújtottam a kezem. Ma már tudom, hogy olyasmit tettem, ami úgy nézett ki, mintha szándékosan elvettem volna a gyermek ajándékát. Nem ez volt a szándékom, de ez mit sem változtat azon, hogy megbántottam a kisfiút, és csalódást okoztam a szurkolóknak.”

 

