Ő az internet leggyűlöltebb embere – így bánt egy vezérigazgató a lelkes kis rajongóval a mérkőzésen - Videó

Egy amerikai teniszmeccsen történt jelenet váltotta ki az internet felháborodását, miután egy férfi egy kisfiú kezéből ragadta ki a lengyel játékos, Kamil Majchrzak sapkáját. A 29 éves sportoló a US Openen hatalmas bravúrral, öt szettben legyőzte a kilencedik kiemelt Karen Khachanovot, majd a közönséghez fordulva levette a sapkáját, és egy gyereknek akarta adni. A jelenet azonban váratlan fordulatot vett: a mellette álló férfi gyorsan kinyúlt, elvette a sapkát, és a saját táskájába süllyesztette. A kisfiú döbbenten csak annyit tudott mondani: „Mit csinálsz?”

A lengyel játékos, Kamil Majchrzak, az internethez fordult segítségért Fotó: AFP

A videó rövid időn belül elterjedt a közösségi médiában, és kommentelők ezrei bírálták a férfit. „Képzeld el, hogy felnőttként elveszed egy gyerektől” – írta egy felháborodott néző. Mások „önzőnek” és „szánalmasnak” nevezték, sőt olyan hozzászólás is érkezett, amely szerint „az a férfi gyáva, egy zaklató és egy csaló, aki ellop valamit egy gyerektől”.

Az internet népe már be is azonosította a férfit

A botrány középpontjában álló férfit a sajtó szerint egy cég vezérigazgatójaként azonosították, vállalata pedig azonnal negatív értékelések hullámát kapta – írja a Daily Mail. – Közben egy hosszú nyilatkozat is felkerült az internetre, amely állítólag a férfi ügyvédjétől származott. Ebben az állt, hogy a tett „sem nem törvénytelen, sem nem elítélendő”, sőt „nevelő gesztusnak” tekinthető, amelynek célja az volt, hogy a gyerek jobban értékelje az ajándékot.

Nem elvételről volt szó, hanem annak hangsúlyozásáról, mennyire fontos vigyázni arra, amit kapunk

Néhány órával később azonban az érintett ügyvéd cáfolta, hogy köze lenne a bejegyzéshez.

A GoWork oldalon az én nevem alatt megjelent állítások nem az én véleményeim. Jogi lépéseket tettem a tartalom eltávolítására

Közben maga Majchrzak is reagált az esetre. Az interneten kérte a segítséget a kisfiú megtalálásához, és hozzátette: „Segítsetek megtalálni a fiút a meccsemről. Ha te vagy az (vagy a szüleid látják ezt), kérlek, írjatok nekem üzenetet.” Néhány órával később örömmel számolt be arról, hogy sikerült kapcsolatba lépnie a családdal: „Lenyűgöz a világháló ereje. Megtaláltuk! Most már minden rendben.”