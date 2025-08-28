Liverpoolban mindenki megőrült, már Szalaht is támadják

A Liverpool-szurkolók az elmúlt időszakban szinte az összes játékosukba beleálltak. Az új igazolások közül Kerkez Milos és Florian Wirtz, a védősorból Ibrahima Konaté, a középpályások közül pedig Szoboszlai Dominik kapta a legtöbb kritikát. Sőt, még a csapat üdvöskéje, Mohamed Szalah szezoneleji formája sem felelt meg a drukkerek elvárásainak.

Mohamed Szalaht (balra) sem kímélik a Liverpool szurkolói Fotó: Nikki Dyer/LFC

A Newcastle United elleni mérkőzést követően úgy tűnik, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát már visszafogadták kegyeikbe a Vörösök szurkolói, hiszen több internetes portál is őt választotta a mérkőzés legjobb teljesítményt nyújtó játékosának. Ellentétben Kerkez Milossal, akinek a hibáit egyelőre még elnézik a rajongók, viszont a Szarkák elleni első gólnál mutatott védőmunkájával nem voltak megelégedve.

A középhátvéd, Ibrahima Konaté kapta a legélesebb és egyben a legjogosabb kritikát, hiszen a Real Madriddal összeboronált játékos mindkét eddigi bajnokin borzalmas teljesítményt nyújtott, így nem véletlen, hogy a szurkolók már a távozását követelik. Még nincs ilyen rossz helyzetben az a Florian Wirtz, akiért a nyáron 125 millió eurót adott ki a Liverpool, amivel ő lett a klub valaha volt legdrágább igazolása. Egyelőre a drukkerek többsége nincs meggyőzve azzal kapcsolatban, hogy a német középpályás megérte-e ezt a hatalmas befektetést, mert mind a Bournemouth, mind pedig a Newcastle ellen is szinte észrevehetetlen volt a pályán.

A Liverpool legendája is kapott hideget-meleget

A kritikaáradat odáig fajult, hogy még a klub egyiptomi szupersztárja, Mohamed Szalah sem tudta elkerülni őket. A This is Anfield kommentelők a következőt írták róla:

Láthatóan nagyon lelassult és semmit sem tesz hozzá a védekezéshez. Remélem, az edzőnek lesz elég bátorsága lecserélni, senki sem nagyobb a klubnál!

– fogalmazott a Newcastle elleni meccs után az egyik szurkoló.

Természetesen többen is azonnal az előző szezon gólkirályának védelmére siettek:

Szahlahval kapcsolatban az a helyzet, hogy valóban előfordul, hogy szörnyen játszik, de bármelyik pillanatban képes megvillanni, és góllal vagy gólpasszal hozzájárulni a csapat sikeréhez.

Van olyan drukker is, aki szerint az lenne a legjobb, ha az egyiptomi a cserepadról szállna be:

Legyen inkább szupercsere, úgy meg lenne benne az állóképesség, hogy több gólt szerezzen, de sajnos ez sosem fog megtörténni.

Mohamed Szalah talán pályafutása legjobb szezonján van túl, hiszen amellett, hogy 29 bajnoki találatával a Premier League góllövőlistájának élén végzett, 18 gólpasszával a legeredményesebb előkészítő is ő lett.