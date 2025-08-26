Kerkez máris bajban van, leminősítették Liverpoolban

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a végig a pályán volt a Newcastle-Liverpool angol bajnokin, amit drámai végjáték után nyertek meg a Vörösök. Ám míg előbbi jobbhátvédként is remekelt, majd a győztes gól előtt ő volt az, aki átlépte a labdát – sőt, a mérkőzés legjobbjának is megválasztották –, addig Kerkeznek közel sem volt ilyen jó meccse.

Kerkez Milosnak ezúttal közel sem volt olyan jó mérkőzése, mint Szoboszlai Dominiknak (Fotó: PA / Northfoto)

A magyar válogatott balhátvéd alaposan benne volt az első hazai gólban – írja a Magyar Nemzet. Bruno Guimaraes nagyon könnyedén megverte őt a tizenhatoson belül, aztán a kapuba fejelte a labdát. Talán ezért is fordulhatott elő, hogy Ibrahima Konaté és Florian Wirtz mellett ő kapott még gyengébb osztályzatokat:

This is Anfield: 4

Liverpool Echo: 6

Liverpool.com: 7

A védővel kapcsolatban megjegyezték, hogy bár sok energiát vitt ki a pályára, ezeket a legrosszabb pillanatokban használta fel. Azt is írták róla, hogy a mérkőzés nagy részében elveszettnek tűnt a pályán, folyamatosan utasításokkal kellett őt ellátni. Kiemelték viszont, hogy kevésbé volt meggondolatlan, mint a Bournemouth elleni első bajnokin, néha még mindig közel állt a csúnya szerelésekhez, de ezeket a „butaságokat” ezúttal elkerülte. A svéd szélsőt, Elangát ugyan még sikerült hatástalanítania, Guimaraes könnyedén megverte őt a gólja előtt.