Kerkez máris bajban van, leminősítették Liverpoolban

Alaposan benne volt az első bekapott gólban a Liverpool védője. Leosztályozták Kerkez Milos Newcastle ellen mutatott teljesítményét.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a végig a pályán volt a Newcastle-Liverpool angol bajnokin, amit drámai végjáték után nyertek meg a Vörösök. Ám míg előbbi jobbhátvédként is remekelt, majd a győztes gól előtt ő volt az, aki átlépte a labdát – sőt, a mérkőzés legjobbjának is megválasztották –, addig Kerkeznek közel sem volt ilyen jó meccse.
A magyar válogatott balhátvéd alaposan benne volt az első hazai gólban – írja a Magyar Nemzet. Bruno Guimaraes nagyon könnyedén megverte őt a tizenhatoson belül, aztán a kapuba fejelte a labdát. Talán ezért is fordulhatott elő, hogy Ibrahima Konaté és Florian Wirtz mellett ő kapott még gyengébb osztályzatokat:
A védővel kapcsolatban megjegyezték, hogy bár sok energiát vitt ki a pályára, ezeket a legrosszabb pillanatokban használta fel. Azt is írták róla, hogy a mérkőzés nagy részében elveszettnek tűnt a pályán, folyamatosan utasításokkal kellett őt ellátni. Kiemelték viszont, hogy kevésbé volt meggondolatlan, mint a Bournemouth elleni első bajnokin, néha még mindig közel állt a csúnya szerelésekhez, de ezeket a „butaságokat” ezúttal elkerülte. A svéd szélsőt, Elangát ugyan még sikerült hatástalanítania, Guimaraes könnyedén megverte őt a gólja előtt.
Bár az első két bajnoki mérkőzés előtt is már ment a találgatás, Kerkezt vagy Andy Robertsont nevezi majd a balhátvéd posztra Arne Slot, most újra felmerült a kérdés a szurkolók körében. Vasárnap ugyanis az Arsenal ellen vívnak csúcsrangadót a Vörösök. Bárkire is essen a Liverpool edzőjének választása, az ellenfél legjobbjával, Bukayo Sakával ezúttal nem kell megküzdenie. Ő ugyanis a Leeds ellen megsérült, és több hétre kidőlt.
